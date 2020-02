Polka bohaterką zagranicznych mediów. Brytyjczycy zachwyceni odwagą pani Zosi [VIDEO]

Zagraniczne media podziwiają odwagę polskiej sprzedawczyni. O bohaterskim czynie polskiej ekspedientki napisało „Daily Mail”. W piątek 14 lutego pani Zosia – właścicielka jednego ze sklepów w Pinczynie stłukła mopem napastnika, który chciał ją okraść.

Rzucić się z mopem na uzbrojonego w pistolet rabusia? Coś takiego mogła zrobić tylko Polka, a taka odwaga musiała zostać doceniona również za granicą. O bohaterskim czynie polskiej ekspedientki napisało „Daily Mail”.

„Bohaterska babcia uzbrojona w mop i wiadro brudnej wody pobiła uzbrojonego złodzieja” – napisano w tabloidzie. Artykuł udostępniono również na oficjalnym Twitterze gazety.

Daily Mail zauważa, że złodziej „zdążył ukraść tylko paczkę papierosów”. Tabloid dotarł również do informacji o przeszłości Pani Zosi: „W młodości pracowała w dyskotece, ma więc doświadczenie w przeganianiu ludzi”.

Czyn Pani Zosi przypomniał Brytyjczykom o Polaku, który jako pierwszy rzucił się na terrorystę Usmana Khana, na London Bridge.

Zdarzenie miało miejsce w walentynki, w małej kociewskiej wiosce Pinczyn. Napastnik, który wszedł do sklepu był uzbrojony, trzymał w ręku pistolet, i celował prosto we właścicielkę, Panią Zosię. W momencie, gdy kobieta zorientowała się, że mężczyzna nie ma dobrych zamiarów, zaczęła się bronić.

– Chciałam go obsłużyć, ale patrzę, że trzyma pistolet i podchodzi bliżej, więc ja, trzymając mopa w wiadrze, bez chwili zastanowienia, zaczęłam go nim uderzać. On tylko wołał: „siano, siano!” – relacjonuje sprzedawczyni.

Źródło: TVN24/Daily Mail