Sommer: Szmalcownicy atakują „NCz!”

Gdy dwa tygodnie temu lewacki portal Politico zaatakował nasz francuski portal fl24.net, a przy okazji nczas.com i inne nasze przedsięwzięcia informacyjne, nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy się nagle w centrum międzynarodowego medialnego sztormu. Bo „oskarżenia”, a raczej oparte na pomówieniach i nadinterpretacjach denuncjacje, powtórzyły m.in. należące do niemiecko-żydowskiej spółki Axel Springer „Fakt”, Onet, a także AFP oraz OKO.press – fundacja żydolewackiej „Gazety Wyborczej” i postkomunistycznej „Polityki” futrowana przez George’a Sorosa i inne media.

Co nam te media zarzucały? Że we Francji, a także w Polsce, publikujemy fake newsy, w dodatku celowo. Tymi „fake newsami” jest oczywiście walka z lewacką propagandą i pisanie tej prawdy o rozmaitych wydarzeniach, której politycznie poprawne media jakoś nie mogą dostrzec.

Ten niespodziewany rezonans skłonił nas do próby określenia, jak i przez kogo właściwie konstruowany jest taki, jak się okazało, tylko pozornie idący z zagranicy, atak. Wyjaśnienie sprawy było bardzo proste – wszystkie dane są w internecie. Okazało się, że źródłem ataku jest strona internetowa istniejącej od niedawna organizacji EU Disinfo Lab, utrzymywanej za pieniądze UE.

Współzałożycielem tej organizacji jest niejaki Marcin Mycielski, wcześniej pracownik „Gazety Wyborczej”, a obecnie znany z agresywnego lewactwa, które uzewnętrznia na fake newsowej stronie udającej satyrę, finansowanej m.in. przez Platformę Obywatelską, o nazwie Sok z Buraka. Informację ze strony Mycielskiego przepisała, dodając rozmowę ze mną, Polka pracująca w Politico o nazwisku Zosia Wanat. Z kolei jej dzieło twórczo zinterpretowała Anna Mierzyńska z OKOpress, współpracowniczka Platformy Obywatelskiej, znana z wielu pseudoanaliz paradziennikarskich przypisujących wszystkiemu, co się rusza, związki z „ruskimi botami”. Potem te rewelacje powtórzyły inne media.

Czyli okazało się, że atak wcale nie był zagraniczny. Rozpoczął go agresywny lewak Mycielski. Pudłem rezonansowym był portal Politico, a konkretnie Polka Wanat, a potem ten łańcuch bzdur rozhulał się na polskim podwórku. Jednak nie byłoby całej awantury, gdyby nie Mycielski i Wanat, którzy pełnią na Zachodzie rolę szmalcowników wobec Polski, a zwłaszcza polskiej prawicy. W dodatku ich donosy oparte są tylko i wyłącznie na kłamstwach i insynuacjach.

Powstaje pytanie, jak walczyć z takim medialnym szmalcownictwem, operującym w dodatku fake newsami? Wydaje się, że nie ma lepszej metody niż ujawnianie ich nazwisk, demaskowanie ich działalności i pokazywanie, że tacy ludzie jak Mycielski, Wanat czy Mierzyńska są szczególnie groźnymi trollami internetowymi, bo wypisują swoje internetowe kłamstwa rzekomo w walce o prawdę. Najwyraźniej wychodząc z założenia, że aby prawdę wywalczyć, to trzeba wcześniej nieźle nakłamać. Charakterystyczne jest też to, że ani Wanat, ani Mierzyńska nie raczyły odpowiedzieć na pytanie, jakie im wysłaliśmy, dotyczące ich udziału w aferze. Z kolei do OKO.press wysłaliśmy stosowne sprostowanie – też bez odzewu.

Polska prawica musi się spodziewać kolejnych podobnych ataków ze strony mieszkających za granicą polskich, a raczej postpolskich szmalcowników. Trzeba stworzyć organizację, która będzie takie ataki wychwytywać, a ich autorów piętnować, bo jak na razie czują się zupełnie bezkarni. Być może zalążek takiego biura demaskacji lewackich oszustów powstanie przy Fundacji Najwyższy Czas. Bo ci ludzie nie mogą czuć się bezkarni.

