Zamach terrorystyczny w Volkmarsen. Sprawca to „obywatel Niemiec”, działał umyślnie [VIDEO+FOTO]

Ostatecznie naliczono 30 rannych – w tym dzieci – po tym, jak samochód wjechał w paradę karnawałową w Volkmarsen w Hesji w Niemczech. Siedem osób znajduje się w stanie ciężkim. Informację tę podała policja. Wcześniej mówiono o około 15 ofiarach.

Do ataku doszło około godz. 14.30. Samochód – srebrny mercedes kombi – wjechał w paradę z okazji Rosenmontag. Auto zatrzymało się po kilkudziesięciu metrach.

Publiczna rozgłośnia „Hessischer Rundfunk” podaje, że kierowca dodawał gazu, zamiast hamować. Sprawcę zdarzenia zatrzymano.

„Bild” podaje, że mężczyzna ledwie uniknął linczu. Policja musiała go osłaniać.

– Zakładamy, że nie był to zamach. Wychodzimy jednak z założenia, że czyn był umyślny – poinformowały lokalne służby policyjne po godzinie 17.

Sprawca to 29-letni mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. Wiadomo, że to obywatel Niemiec. Nie wiadomo jednak, jakiej jest narodowości.

Breaking: German police say that a man deliberately drove into a crowd at a carnival parade in Volkmarsen. BILD, a German newspaper, reports 30 people were injured in the incident. The parade was expected to have 1,500 in attendence. pic.twitter.com/PgbqMZypbq

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs

— Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) February 24, 2020