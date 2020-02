HIT! Kidawa-Błońska: Społeczeństwo musi być otwarte, Inkowie byli zamknięci i przestali funkcjonować

Tej wypowiedzi Małgorzata Kidawa-Błońska wolałaby nie pamiętać. Jak przekonywała, nieprzyjmowanie imigrantów oraz „zamykanie się społeczeństwa” doprowadzi do tego, że Polska „przestanie funkcjonować, jak Inkowie”.

Absurdalną wypowiedź z listopada 2015 roku przypomniał Paweł Wyrzykowski z Konfederacji. Małgorzata Kidawa-Błońska palnęła ją w Radiu TOK FM w kontekście przyjmowania imigrantów, którzy wówczas masowo szturmowali Europę. Zamknięcie się społeczeństwa – według Kidawy-Błońskiej – ma doprowadzić najwyraźniej do wyginięcia jak Inkowie.

– Chodzi o to, by pomóc tym, którzy uciekają przed terrorem, a nie wpuszczać osób, które mogą stwarzać zagrożenie. Nie można być części Europy, korzystać z tego dobrego, co daje UE i mówić „nic nas nie obchodzi – mówiła obecna kandydatka na prezydenta z ramienia KO. Oprócz tego krytykowała tezę, że imigranci w Europie dokonują najwięcej zamachów.

To jednak nie wszystko. W ramach szaleńczego ataku na PiS skrytykowała „zamknięcie się społeczeństwa„.

– Każde społeczeństwo, które się zamykało, nie miało szans na rozwój. […] Siłą społeczeństw jest to, że następuje ścieranie się różnych poglądów i wymiana kultur – mówiła Kidawa-Błońska.

– Co się stało z Inkami, który byli społeczeństwem bardzo silnie zamkniętym? Po prostu przestali funkcjonować – palnęła.

Przypominamy pani Kidawie-Błońskiej, że Inkowie wyginęli w wyniku zjawienia się obcej im cywilizacji europejskiej. Z jednej strony państwowość została zniszczona w wyniku najazdu, z drugiej zaś terytorium, gdzie żyli Inkowie kurczyło się z powodu przejmowania przez mieszkańców Europy ich ziem. Dzieła zniszczenia dopełniły nieznane organizmom Inków choroby, które dobiły populację.

Swoją drogą ciekawe, że na stronie Radia TOK FM nie znajdujemy omówienia tego fragmentu. Czyżby stacja wstydziła się niebywałego hitu, który miał miejsce na jej antenie?

