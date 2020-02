Koronawirus we Włoszech. Polki opowiadają o panice wśród ludzi! „Ludzie biją się o paczkę makaronu”

Czy tę zarazę można jeszcze powstrzymać? Koronawirus atakuje Włochy, gdzie zmarło już siedem osób ! Pani Anna z Mediolanu, na swoim Twitterze pokazuje jaka tam teraz panuje panika.”To jest jakieś wariactwo. Ludzie biją się o paczkę makaronu”.

Koronawirus sieje strach na całym świecie. Teraz ostro zaatakował Włochy i Mediolan. Tam jak opowiadają Polki mamy do czynienia z prawdziwą, wszechobecną paniką. W wyniku zarażenia koronawirusem nie żyje już siedem osób. Zarażonych jest aż 229.

Jak podają władze Włoch, najwięcej zarażonych jest w Lombardii. Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie już nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch. A dodajmy, że jest to najczęstszy kierunek Polaków wyjeżdżających na ferie zagraniczne.

Dramatyczna sytuacja jest w Mediolanie. Choć władze zapewniają, że nie ma powodów do paniki i na pewno nie zabraknie jedzenia, półki sklepowe świecą pustkami.

Polka opowiada o dramacie i panice jaka panuje w Mediolanie

O sytuacji w Mediolanie pisze Anna Golędzinowska na Twitterze.

„Pozamykane są szkoły, przedszkola, odwołują wszystkie festiwale. Władze każą zamykać także większe zakłady pracy. Dlatego na weekend w Cesano Boscone zamknąć mają także duże sklepy, takie jak Auchan. Inne mogą być otwarte tylko do 18.00” – relacjonuje Polka.

Pani Anna opowiada, że w sklepach panuje prawdziwe szaleństwo. Dlatego ludzie masowo wykupują produkty spożywcze. Półki sklepowe wyglądają jak po tornado.

„Makarony, ryż, produkty w puszkach są wykupywane co do jednego. Chciałam kupić rybę, ale sprzedawca powiedział że nie było dziś żadnych dostaw produktów.”

– Wszystkie maski ochronne i żele do dezynfekcji rąk są wykupione. W aptekach i sklepach wiszą tylko kartki, że ich jest brak – mówi WP.

#koronawirus w Mediolanie gdzie ja mieszkam, zaczynają wszyscy wariować nie każą wychodzić z domu, szkoły zamykają, zabronili odprawiać Mszę Świętą i każą kupować maski żeby się nie pozarażać #warszawa #mediolan #wirus #ChinaVirus pic.twitter.com/u9few4pPsc — Ania Golędzinowska (@AniaGold) February 23, 2020

W sklepach pustki i ludzie zaczynają kłócić a nawet bić się przy kasie o jedzenie. #koronawirus jest wielka panika. #mediolan https://t.co/pl4RxlAUOa pic.twitter.com/yjc17eYSFY — Ania Golędzinowska (@AniaGold) February 23, 2020

Kto zarabia najwięcej na #koronawirus w Mediolanie są to firmy które produkują makaron, pomidory w puszkach i owoce/warzywa. To zdjęcia z wczoraj wieczorem. #mediolan #warszawa pic.twitter.com/Y96EAOOyey — Ania Golędzinowska (@AniaGold) February 25, 2020

Włochy od miesiąca wiedziały o wirusie ale się tym nie przejmowali. Teraz są w panice w służbie zdrowia i w rządzie bo nie mają środków na opanowanie tego wszystkiego i chcą isolować populację aby wirus się nie rozprzestrzeniał. Dziś byłam w Aushan tak to wygląda #koronavirus pic.twitter.com/J8PPD4eVV9 — Ania Golędzinowska (@AniaGold) February 24, 2020

Źródło: Twitter/ wp.pl