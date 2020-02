Piękne zakończenie historii, która wzruszyła miliony. Prześladowany chłopiec chciał się zabić. Rugbiści i tysiące kibiców dają mu wsparcie [VIDEO]

Quaden Bayles – chłopiec z Australii, którego inne dzieci dręczą w szkole z powodu jego choroby – chciał się zabić. Nagranie pokazujące rozpacz chłopca wyciskając łzy milionów widzów na całym świecie. Chłopak otrzymał wsparcie od drużyny australijskiej ligi rugby All Stars. Poproszono go aby wyprowadził ją na mecz. Kibice zgotowali chłopcu fantastyczne powitanie

Yarraka – mama Quadena Baylesa z Autralii opublikowała nagranie na YouTube szukając pomocy i nie wiedząc jak poradzić sobie z rozpaczą swego synka, który ciągle jest prześladowany ze względu na swą przypadłość. Cierpi bowiem na achondroplazję, czyli karłowatość. Chłopiec chciał się zabić.

Mama zaczęła nagrywać po incydencie w szkole w Brisbane, do której pojechała, by odebrać swego synka. Ten zalany łzami wszedł do samochodu, po tym jak jakiś uczeń klepał go po głowie i wyśmiewał się z niego z powodu wzrostu.

– Teraz umrę. Daj mi nóż, zabiję się – mówi zrozpaczony chłopiec. – Daj mi nóż. Wbije go sobie w serce. Patrz na mnie – dodaje i zapewnia, że „chce umrzeć” i „aby ktoś go zabił”.

Mama Quadena – Yarraka, mówi, że tak wygląda każdy dzień w życiu jej synka. Znęcanie się nad nim, dręczenie go sprawiło, że chłopczyk nieustannie myśli o samobójstwie a ona nie może go spuścić z oka w obawie, że nie zrobi sobie krzywdy.

Nagranie transmitowano z samochodu. Kobieta powiedziała, że czuje, iż jako matka zawodzi swego synka, ponieważ nie potrafi mu pomóc. Zawsze bowiem ktoś znęca się nad jej synkiem.

Ogrom wsparcia

W ciągu jednego dnia nagranie obejrzano ponad 7 milionów razy.

„Quaden, ta szkoła może nawet przestać istnieć, ale dla Ciebie zawsze będzie miejsce” – napisał jeden z internautów komentując nagranie. „To łamie mi serce. Jestem w rozpaczy, że taki mały chłopiec musi przez to wszystko przechodzić” „Jesteś lepszy niż wszyscy inni” – napisano w kolejnych komentarzach.

Nagranie ujrzała także drużyna All Stars australijskiej ligi rugby. W odpowiedzi zamieściła własne nagranie i zaprosiła go, aby poprowadził ją do sobotniego meczu.

– Wiemy przez co przechodzisz. To bardzo dla ciebie trudne, ale chłopcy są tu dla ciebie. Wspieramy cię. …Chcemy byś był z nami. Dla nas to będzie znaczyło więcej niż dla ciebie – mówią rugbyści.

Nagranie z początku meczu także zrobiło furorę w sieci. Widzimy na nim, jak mały chłopiec wyprowadza rosłych zawodników twardego sportu na boisko. Publiczność szaleje, a wszystko ozdabia efektowna oprawa muzyczna, świetlna i pirotechniczna.

Nagranie obejrzano tylko na profilu australijskiej ligi rugby ponad 1,1 mln razy. Prześladowcy chłopca raczej mogą tylko pomarzyć o takiej popularności.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020

Źródła: twitter.com/nczas.com