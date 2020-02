Inflacja bije w Polsce rekordy. W TVP Info Klarenbach przekonuje, że jest pięknie [VIDEO]

W TVP Info przekonują, że nie ma inflacji. Pracownik reżimówki próbował zanegować rzeczywistość, wyśmiewając temat. – Co Pani mówi o drożyźnie? Nie wiem gdzie pani robi zakupy – mówił Adrian Klarenbach w „Minęła 9” do poseł KO Gabrieil Lenartowicz.

GUS podaje, że inflacja bije rekordy, szczególnie w kwestii dotyczącej wszystkich, również najuboższych Polaków, czyli w żywności. Mimo tego w TVP Info próbuje się wykreować alternatywną rzeczywistość, w której nie ma drożyzny, zaś Polska i jej gospodarka są niczym legendarna już rozpędzona lokomotywa.

Lenartowicz w programie wspomniała o „drożyźnie”. Wówczas czujny pracownik państwowej propagandy z wysoką wypłatą za nasze pieniądze zareagował. Chciał usłyszeć ceny poszczególnych produktów: pietruszki, pomidorów, piersi z kurczaka i mleka. Poseł nie odpowiedziała.

– To co pani mówi o drożyźnie? – palnął Klarenbach. Jako „dowód” wspaniałości polskiej gospodarki podał cenę pietruszki, która w ostatnich miesiącach spadła z 12 do 3 zł za kg. Nie wspomniał jednak o wzroście cen kiełbasy, cebuli, ziemniaków czy makaronu, o czym – w przeciwieństwie do TVP DezInfo – pisaliśmy.

– Ceny rosną i to wie każdy Polak. Mnie zakupy kosztują dużo więcej – stwierdziła poseł Lenartowicz.

– To ja nie wiem, gdzie pani te zakupy robi – odpowiedział Klarenbach.

– Są dane GUS-owskie o tym jak rosną ceny, jak rośnie inflacja. Nie ma co zaklinać rzeczywistości – odparowała poseł KO.

– Szanowni państwo, proszę posłuchać redaktora Klarenbacha i wysłać mu swoje rachunki do zapłacenia – zaapelowała.