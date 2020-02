Kolejne loty nad Rosją. Tym razem Amerykanie, Kanadyjczycy i Norwegowie

Kolejne loty obserwacyjne nad Rosją. Tym razem przeprowadzą je Amerykanie, Kanadyjczycy i Norwegowie.

O planach przeprowadzenia lotów obserwacyjnych w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach poinformował we wtorek szef Narodowego Centrum Redukcji Ryzyka Jądrowego rosyjskiego Ministerstwa Obrony Siergiej Ryżkow.

Inspektorzy z USA, Kanady i Norwegii wykonają loty w dniach 25-29 lutego.

Wykorzystają oni należący do Szwecji samolot Saab 340 certyfikowany do tego typu misji. Jego bazą będzie lotnisko Kubinka pod Moskwą.

W ostatnich dniach obserwujemy znaczne nasilenie lotów w ramach Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies).

Pod koniec stycznia Kanadyjczycy i Amerykanie latali nad rosyjskim Dalekim Wschodem wykorzystując samolot CC-130J Hercules. Od 17 do 21 lutego podobne loty obserwacyjne nad Białorusią oraz Rosją przeprowadzali wojskowi z USA i Ukrainy.

Analogiczne loty wykonują także Rosjanie. W lutym rosyjski samolot An-30B pojawił się nad Grecją. Od wczoraj trwają loty nad terytorium Turcji z wykorzystaniem samolotu rozpoznawczego Tu-154M-LK-1.

Traktat o otwartych przestworzach

Traktat o Otwartych Przestworzach (Treaty on Open Skies) został podpisany w 1992 roku. Jego sygnatariuszami są 34 kraje w tym Polska. Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach.

Wykorzystywane do niego są specjalnie certyfikowane przez strony samoloty oraz sprzęt, który mogą stanowić różnego rodzaju kamery, urządzenia do obserwacji w podczerwieni, a także radary z syntetyczną aperturą do obserwacji ziemi przeznaczone do obserwacji bocznej.

Na pokładach samolotów znajdują się zawsze przedstawiciele kraju, nad którym odbywają się loty. Kontrolują oni czy dany przelot jest zgodny z postanowieniami Traktatu.

Loty obserwacyjne w ramach Traktatu mają na celu promowania większej otwartości i przejrzystości w działaniach wojskowych państw uczestniczących, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

