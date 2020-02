Ten film wstrząsnął Polakami. Płonący mercedes jedzie po A2. Eksplozja i śmierć pod wiaduktem [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie wykonane prawie półtora roku temu. Widzimy na nim, jak płonący mercedes zasuwa po autostradzie A2 z prędkością 130 km/h. Według autora filmu, było to nowe auto, zaś prowadząca je dziewczyna zginęła.

Płonący mercedes nagrał inny kierowca, który jechał tą samą trasą.

– Jakim cudem coś takiego mogło się wydarzyć w nowiutkim samochodzie kupionym w polskim salonie … i czy to jest pierwsza i ostatnia ofiara Mercedesa? – czytamy w opisie filmu.

Na nagraniu widać, jak w oddali wybucha auto. Kierowca mija resztki szyberdachu na drodze. – Płonący Mercedes nadal porusza się z prędkością ok. 130 km/h – zaznaczono w opisie.

Auto potem zatrzymuje się w wyniku dojechania w łagodny sposób do bariery energochłonnej. Potem jednak gwałtownie rusza i uderza w zaparkowany przed nim inny pojazd. Wtedy wyłącza się też silnik.

Kierowca stwierdza, że osoba kierująca autem nie żyje. Kobieta, która jechała z kierowcą nagrywającym zdarzenie natomiast zachęca, by jechał dalej.

Autor nagrania wrzucił też w komentarzu „ostatnią wiadomość od MB Polska sprzed prawie półtora roku”. Jak ocenia, „sprawa chyba została zamieciona pod przysłowiowy dywan”.

– Witamy jeszcze raz, Piotrze. W nawiązaniu do wczorajszej wymiany wiadomości, chcieliśmy zapewnić, że otrzymaliśmy już oficjalne potwierdzenie od odpowiednich osób, które zajmą się dalszą analizą tragicznego w skutkach wypadku. Pragniemy również przekazać oficjalne stanowisko naszego działu komunikacji: Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tragedią na autostradzie A2. Wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie ofiary wypadku. Na razie niewiele wiemy o jego przyczynach. Bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego wspólnie z odpowiednimi służbami i organami będziemy dążyć do ostatecznego wyjaśnienia całego zdarzenia – miał odpisać Dział Komunikacji Mercedesa-Benz Polska.

Pojawił się także komentarz innego świadka całego zdarzenia.

„Mnie najbardziej ekscytuje dlaczego nowy Mercedes A Klasa z przebiegiem niecałe 2000 km. eksplodował podczas normalnej jazdy autostradą A-2 na tempomacie w dniu 8 października i straciła w nim życie młoda dziewczyna – ogień buchnął z tych pięknych nawiewów w desce rozdzielczej. Niestety byłem naocznym świadkiem tego zdarzenia.

Oczywiście MB milczy, a sprawa nie ujrzała światła dziennego.

Osobiście natenczas nie kupiłbym żadnego Mercedesa.

Dziewczyna jechała przede mną dokładnie takim A klase jak Zachar testował i nagle nastąpiła eksplozja i wywaliło w niebo szyberdach. Jak się z nią zrównałem, to z deski rozdzielczej walił żywy ogień. Prawdopodobnie dziewczyna już była nieprzytomna. Mercedes (żywa pochodnia) jechał jeszcze parę kilometrów, aż przytarł się o barierkę na autostradzie. Zatrzymałem się, ale nie było już jak pomagać poszkodowanej

W każdym razie poza ogniem w kabinie samochód normalnie jechał z zadaną na tempomacie prędkością, działało oświetlenie, itp. … a po mechanicznym zatrzymaniu przycierając się o barierkę tempomat „normalnie” ruszył pełną piz***ą do zapodanej prędkości. Dopiero jak przywalił w stojący samochód i rozwalił sobie cały przód, to skończyła się jazda … niestety wtedy to już była kula ognia.”