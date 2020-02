Super erupcja wulkanu miała wybić ludzkość. Okazuje się, że jednak nie

75 tysięcy lat temu miała miejsce super erupcja wulkanu na Sumatrze, która wybiła populację ludzkości na świecie. Najnowsze badania naukowców podważają jednak tę tezę.

Około 75 tys. lat temu wydarzyła się super erupcja wulkanu. Obecnie w tym miejscu znajduje się jezioro Toba na Sumatrze.

Uznaje się ją za jedną z największych erupcji w historii świata. Wyrzuciła w powietrze ponad 5 tys. km sześciennych pyłów i popiołów oraz 3 tys. km sześciennych magmy. Dla porównania, słynna erupcja wulkanu Mount St. Helens w stanie Waszyngton w USA w 1980 wyrzuciła kilometr sześcienny magmy.

Siła wybuchu miała moc 100 milionów bomb jądrowych zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki. Miało to doprowadzić do globalnej katastrofy oraz zmian klimatu. Nastała tzw. wulkaniczna zima, czyli globalne obniżenie temperatury na skutek przysłonięcia Słońca przez popiół wulkaniczny i kwas siarkowy.

W efekcie, nastąpił ówczesny koniec świata. Ludzkość masowo wymierała. Przetrwać miało około 2 tys. osób w wieku rozrodczym. To z nich pochodzi cała ludzkość.

Mogło być jednak inaczej

Archeolodzy pracujący w punkcie archeologicznym Dhaba w środkowych Indiach podważyli właśnie tę teorię. Katastrofa być może nie była tak dramatyczna w skutkach, jak dotychczas uważano.

Badacze analizowali 13 próbek osadów. Liczą one około 80 tys. lat. Zebrali także artefakty sprzed 55 tys. lat z terenów otaczających wulkan.

Znalezione narzędzia wskazują, że ludzkość na terenie Indii była obecna zarówno przed jak i po super erupcji wulkanu. Oznaczałoby to, że ludzkość nie wymarła podczas jednej z największych katastrof naturalnych na przestrzeni ostatnich 2 milionów lat.

– Populacja zamieszkująca Dhaba korzystała z kamiennych narzędzi, które były podobne do zestawów narzędzi używanych w tym samym czasie przez przedstawicieli Homo sapiens w Afryce. Fakt, że nie zniknęły one w czasie super erupcji wulkanu Toba oznacza, że tamtejsza populacja przetrwała katastrofę i nadal tworzyła narzędzia niezbędne do funkcjonowania – mówi archeolog z University of Queensland Chris Clarkson.

