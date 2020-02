Bosak chwali i gani rząd za działania ws. koronawirusa. „Prezydent nie powinien zwoływać Sejmu” [VIDEO]

Krzysztof Bosak na antenie Polskiego Radia dwojako ocenił ostatnie działania rządu ws. zagrożenia koronawirusem w Polsce. Kandydat Konfederacji na prezydenta ponownie zaapelował także do Andrzeja Dudy o zawetowanie szkodliwych ustaw.

Gorącym tematem ostatnich dni jest szalejący w Europie koronawirus, niechybnie zbliżający się do polskich granic. W medialnych doniesieniach pojawiały się przypadki pierwszego COVID-19 nad Wisłą, ale ministerstwo zdrowia wszystkie informacje zdementowało.

Bosak z jednej strony pochwalił ostatnie działania rządu w tej kwestii. – Dobrze, że są konferencje prasowe, że minister Szumowski uruchamia różnego rodzaju przygotowania, że rząd spotyka się z kuratorami oświaty. Musimy się o to wszystko troszczyć, ale musimy tez społeczeństwo uspokajać i nie siać histerii – mówił.

Z drugiej strony uważa, że niektóre ruchy są zdecydowanie przesadzone. Jako przykład wskazał zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu z powodu koronawirusa.

– Prezydent nie powinien zwoływać Sejmu i uruchamiać dyskusję 460 posłów, z których większość nie jest lekarzami – twierdzi. Według Bosaka wystarczyłoby zwołać Radę Gabinetową, gdyż decyzję powinien podejmować rząd, a nie Sejm.

– Uczestniczyłem wczoraj w Konwencie Seniorów ws. poniedziałkowego specjalnego posiedzenia Sejmu i byłem jedynym jego uczestnikiem, który odnosił się do posiedzenia ws. koronawirusa sceptycznie. To posiedzenie zwołane, by wpisać to w kampanię prezydencką – wskazywał Bosak.

Krytycznie zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ocenił też Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Genialne ! W poniedziałek Sejm będzie obradował nad… koronawirusem ! Opozycja powie, że to wina rządu, bo za PO tego nie było. Rząd powie, że to opozycja przywlokła, bo jeździ donosić. Na koniec uchwalimy rezolucję, która potępi wirusa, aż mu w pięty pójdzie. Brawo my ! — SośnierzTV (@SosnierzTv) February 27, 2020

Apel o weto

Korzystając z obecności na antenie Polskiego Radia, Bosak ponownie zaapelował do prezydenta Dudy o weto ws. trzech ustaw. Chodzi o podatek cukrowy, rekompensatę 2 mld zł dla TVP oraz likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych. W ostatnim przypadku Bosak, jak i cała Konfederacja nie zgadzają się, aby rząd pobierał 15% w ramach tzw. opłaty przekształceniowej.

W tym celu koło poselskie Konfederacji zaprosiło prezydenta Dudę na spotkanie.

– Apelujemy o weta do szkodliwych ustaw. I o tym chcielibyśmy porozmawiać z prezydentem. Nasze zaproszenie jest bezpośrednim następstwem wypowiedzi jednego z ministrów prezydenckich, który wyjaśniał obecność głowy państwa na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS. Tłumaczył, że do innych klubów prezydent nie przyjeżdża, bo nie był zaproszony. My rozwiązaliśmy ten problem i skierowaliśmy zaproszenie. Na razie żadna odpowiedź do nas nie dotarła – zaznaczył Bosak.

Cała rozmowa do obejrzenia/odsłuchania poniżej.

Gościem audycji #SalonPolitycznyTrójki jest @krzysztofbosak, kandydat na prezydenta RP. https://t.co/FvxZ8d4lSE — Trójka – Program 3 Polskiego Radia (@RadiowaTrojka) February 28, 2020

Za chwilę @krzysztofbosak będzie można usłyszeć na antenie @RadiowaTrojka. Przed wejściem na antenę nasz kandydat miał chwilę czasu. Wykorzystał ją na poranny przegląd prasy#Bosak2020#WyboryPrezydenckie2020#Wybory2020 pic.twitter.com/G3bwgVrnEB — #Bosak2020 (@bosak2020) February 28, 2020

Cytaty za: polskieradio.pl i Twitter/@RadiowaTrojka