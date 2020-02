Uwaga kierowcy! Na polskich drogach pojawią się czołgi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, iż na polskich drogach pojawią się wojskowe transporty. Przybędą w ramach ćwiczeń DEFENDER-Europe 20.

Pierwsze dwie kolumny żołnierzy ze sprzętem wjadą do Polski już dziś czyli 28 lutego autostradą A6, przekraczając granicę w Kołbaskowie około godz. 20:00 i 20:30. Następnie przejadą przez Szczecin, a po postoju na terenie 12. Brygady Zmechanizowanej ruszą dalej na poligon w Drawsku Pomorskim.

W najbliższych dniach kolejne kolumny żołnierzy ze sprzętem wjeżdżać będą do Polski przez przejścia graniczne w Świecku i Kołbaskowie i korzystając m. in. z autostrady A2 i drogi krajowej nr 10 kierować się będą na poligony w głębi kraju.

Nocne przejazdy wojska w celu minimalizowania utrudnień w ruchu

Większość z przejazdów jest zaplanowana na godziny nocne, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały one utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu.

Przemieszczanie się kolumn wojskowych będzie również kolejną możliwością sprawdzenia współpracy służb drogowych z siłami zbrojnymi. Pozwoli zweryfikować efektywność wymiany informacji między służbami nadzoru, drogowymi i wojskowymi, oraz ich współpracę.

Bezpieczeństwo podczas przejazdów wojskowych kolumn

Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne.

Równolegle GDDKiA przypomina, że w związku z międzynarodowym ćwiczeniem wojskowym DEFENDER-Europe 20 trwającymi na terenie Polski od końca lutego do sierpnia 2020 roku, wybrane obiekty mostowe w ciągu dróg krajowych zostaną oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi – znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC).

Znaki te kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification), różniącej się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia.

Więcej informacji dla kierowców związanych z zachowaniem na drodze w przypadku napotkania takiego konwoju można znaleźć w specjalnie wydanej ulotce.

Źródło: GDDKiA