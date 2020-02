Kompromitacja BBC. Ekofaszystów w tekturowych kaskach wzięto za górników domagających się zamknięcia kopalń

BBC pokazała jak to sami górnicy domagają się zamknięcia kopalń w północnej Anglii. W programie Politics Live prezenter Jo Coburn przekonywał widzów, że przed kopalnią węgla kamiennego Bradley w hrabstwie Durham protestują górnicy i byli górnicy.

Okazało się jednak, że rzekomymi górnikami byli bojówkarze z ekofaszystowskiej organizacji Extinction Rebellion. Żeby było śmieszniej na głowach mieli „górnicze” kaski zrobione z tektury.

– Tu chodzi o nasza pracę i zamiast nam oddać głos BBC pokazuje jakichś przebierańców jako górników w kaskach z tektury i odpytuje jakiegoś studenta z z XR (Extinction Rebellion – przyp. red.), który nie zna podstawowych faktów. XR desperacko próbuje zmienić swój wizerunek niedojrzałego uczniaka, przypodobać londyńskim lalusiom, a BBC jej w tym pomaga się – mówi Martin Raine prawdziwy górnik w rozmowie z Breitbart.

BBC dalej podało, ze przeciwko kopalni protestują mieszkańcy Bradley. Mają też domagać się likwidacji wielkich hałd węgla. Kłopot w tym, że w Bradley nikt nie mieszka bo takiej miejscowości nie ma. Tak nazywa się sama kopalnia.

Dalej reporterzy przekazali, że węgiel z kopalni Bradley trafia do elektrowni Blyth oraz jest eksportowany. Otóż w Blyth nie ma żadnej elektrowni i żaden węgiel z Anglii nie trafia na eksport.

BBC zalicza wpadkę za wpadka i tak się kompromituje, że coraz więcej Brytyjczyków domaga się zniesienia przymusowego abonamentu, z którego największy brytyjski nadawca jest finansowany. Odpowiednie rozwiązania ma przygotowywać rząd Borisa Johnsona.

BBC nie tylko nie jest nierzetelna i obiektywna. Wprost opowiada się po stronie politycznych sporów i stała się propagandowa tubą lewicy i globalistów. I to w tej najbardziej skrajnej postaci jak ekofaszyści z Extinction Rebellion, czy LGBT.

Ostatnio szyderstwa i oburzenie Brytyjczyków wywołał reportaż o zmiennopłciowym poecie, czy poetce, który jest prześladowany przez fryzjerów. Owo poeta jak samo twierdzi nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, tylko czymś wielce oryginalnym, kimś o innej nie wiadomo jakiej płci. Tymczasem są tylko fryzjerzy damscy i męscy, a nie ma dla takich jak ono. więc ono – Gray Crosbie jest prześladowane. Po emisji i komentarzach BBC zaczęła grozić internautom, którzy szydzili z programu i go skrytykowali.

Scenes from the 3 day mass action blockading the Bradley open-cast coal mine Pont Valley in Durham.

‘We are the Dead Canaries’ action sees #ExtinctionRebellion activists and local campaigners join forces to shut down operations at the mine. @helenasmithpix#XR2020 #ActNow pic.twitter.com/os4uAaihJN

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) February 26, 2020