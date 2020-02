Kontrrewolucja w USA? Fani nie chcą prowodyrki #MeToo w Aquamanie. Aktorka miała udawać ofiarę przemocy domowej [FOTO]

Fani filmu Auquaman opartego na komiksach DC nie chcą widzieć Amber Heard w drugiej części. Jedna z prowodyrek akcji #MeToo oskarżała byłego męża, Johnnego Deppa, o przemoc domową. W świetle nowych dowodów okazuje się, że to ona była prawdziwą agresorką.

Czyżby w USA zaczynała się kontrrewolucja? Po masie kontrowersyjnych wyroków? Po których biali mężczyźni musieli wypłacać oszczędności swojego życia kobietom, które oskarżały ich, często bez dowodów, o różne bezeceństwa. Jedną z nich była Amber Heard, aktorka dla której gwiazdor serii „Piraci z Karaibów”, Johnny Depp, zostawił długoletnią partnerkę. Heard krótko po ślubie zaczęła oskarżać Deppa o przemoc domową.

Okazuje się jednak, że prawda jest zupełnie inna. Do sądu w Virginii wpłynął niedawno pozew Johnnego Deppa, w którym domaga się on 50 mln USD zadośćuczynienia od swojej byłej żony. Oskarża ją o zniesławienie, zdradę, cynizm i „granie pod publiczkę”.

W pozwie zawarto też dowody na niewinność aktora. Wynika z nich, że Heard wszystko obmyśliła „na zimno”. To aktorka wielokrotnie miała się dopuszczać przemocy fizycznej na aktorze. Opisane są przypadki, gdy lała go pięściami po twarzy, kopała go, a raz rzuciła go butelką wódki. Johnny Depp o mało nie stracił wówczas palca i trafił na stół operacyjny. W dowodach jest 87 nagrań i zeznania 17 świadków.

Natychmiast potem pojawiły się petycje, aby usunąć Heard z filmów DC (aktorka występuje w nich jako Mera, pojawiła się w Aquamanie oraz Lidze sprawiedliwości) oraz z kampanii reklamowych L’Oreal. Pod pierwszą podpisało się już 400.000 osób!

Oparła karierę na swoim kłamstwie

Dzięki swoim kłamstwom aktorka brylowała w mediach. Z litości przyznano jej masę przeróżnych nagród. Aktorka stała się ikoną ruchu #MeToo. Jako pierwsza w historii zyskała tytuł „Czempionki Praw Człowieka ONZ”. Została ambasadorem praw kobiet w American Civil Liberties Union. Z kolei koncern L’Oreal mianował ją globalnym ambasadorem swojej marki.

Co ciekawe, o ile reakcja showbiznesu na oskarżenia wobec Deppa była natychmiastowa i aktor stał się persona non grata, tak Heard nie spotkały dotąd żadne konsekwencje.

Źródło: complex.com, film.org.pl, nczas.com