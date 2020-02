Polak odkupił firmę od Czechów. Teraz podatek cukrowy ją dobije

– Podatek cukrowy w takiej formie będzie gwoździem do trumny – powiedział Janusz Rubas, prezes Hoop Polska. Właściciel Ustronianki zakupił firmę od Czechów. Była ona w słabej kondycji finansowej, ale sądził, że uda się ją ocalić i – jako polską już markę – rozwinąć. Jednak rząd rozwalił inicjatywę.

– W 2019 roku kupiliśmy spółkę Hoop od międzynarodowego koncernu. Zrepolonizowaliśmy ją, ratując przed upadkiem, ponieważ w ostatnich trzech latach spółka zanotowała stratę operacyjną w wysokości 60 mln złotych. Podatek cukrowy w takiej formie będzie gwoździem do trumny – tłumaczy Rubas.

Hoop Polska była czeską firmą produkującą napoje. Najbardziej znanymi produktami są Hoop Cola oraz syrop Paola.

Rząd wmawia, że podatek od cukru nałożony jest – jakże by inaczej – z powodu troski o zdrowie obywateli. Tymczasem jest to jedynie sposób na dojenie Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy.

Opłata dotyczy napojów słodzonych cukrem oraz słodzikami. Wynosi ona kilkadziesiąt groszy za litr. Rubas wylicza, że 2-litrowa najtańsza cola z dyskontu w efekcie podrożeje z 2,35 zł do 4-5 zł. Jego Hoop Cola podrożeje z 4 zł do 6,70 zł, natomiast Coca-Coli z 5 zł do 8 zł.

Money.pl podkreśla, że opłata cukrowa jest ovatowana. Trzeba więc od niej jeszcze opłacić 23 proc. VAT. Stąd zwiększenie ceny o 1 zł powoduje de facto wzrost o 1,23 zł.

Rubas przypomina, że w połowie grudnia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski twierdził, że podatek cukrowy zacznie obowiązywać od 2022 roku. Zaledwie kilka dni później zaś mówiono o początku tego roku. Obecne mówi się o lipcu.

– Kupiliśmy spółkę Hoop jako inwestycję z długim terminem zwrotu. Biznesplan był rozpisany na lata, w wyniku czego zaciągnęliśmy zobowiązania kredytowe. Na spotkaniu komisji sejmowej usłyszałem, że firmy powinny się przebranżawiać. Tylko nie da się tego zrobić w trzy miesiące! Markę buduje się latami, aby zmienić strategię potrzeba czasu, przemyśleń – stwierdza Janusz Rubas, prezes Hoop Polska.

Ponadto zwraca też uwagę, że prawo jest tutaj wyrywkowe. Opłacie nie podlegają np. słodzone piwa, napoje izotoniczne i słodkie jogurty. Również napoje słodzące z 20-proc. zawartością syropu nie podlegają pod nowy haracz.

Źródło: money.pl