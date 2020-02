Uchodźcy u bram Unii Europejskiej. Grecka policja użyła gazu łzawiącego [FOTO/VIDEO]

Grecka telewizja przekazała zdjęcia z przygranicznej miejscowości Kastania, gdzie w ostatnich 24 godzinach granicę próbowało nielegalnie przekroczyć ok. 4000 migrantów z Turcji. To głównie Syryjczycy, którzy uciekają przed wojną domową w swoim kraju.

Migranci w stronę służb granicznych rzucali kamieniami i innymi przedmiotami. W odpowiedzi grecka policja użyła gazu łzawiącego. Rzecznik tamtejszego rządu Stelios Pecas zapewnił, że „zrobią wszystko, co w ich mocy, aby chronić granice”.

„Grecja stanęła przed zorganizowaną, masową i nielegalną próbą naruszenia naszych granic. Zapobiegliśmy ponad 4000 próbom nielegalnego wjazdu przez nasze granice” – dodał Pecas.

W nocy z czwartku na piątek Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, by drogą morską lub lądową dostać się do Europy. Ankara oświadczyła też, że oczekuje od społeczności międzynarodowej wzięcia pełnej odpowiedzialności za sytuację w Idlibie. Trwa tam zmasowana ofensywa armii syryjskiej przeciwko rebeliantom.

Turcja podjęła decyzję o przepuszczaniu migrantów do Europy przez swoje terytorium po tym, jak w w syryjskiej prowincji Idlib zabitych zostało 33 tureckich żołnierzy. Zginęli oni w czwartkowych nalotach syryjskich sił rządowych, prowadzących tam od grudnia ub.r. zbrojną ofensywę przeciwko rebeliantom.

#Evros , thugs from all over the middle east & beyond try to force their way into #Greece , all army aged men apart from the odd woman or child to not make it look so obvious , also so the #MSM can take their propaganda footage . pic.twitter.com/X3enMA6Atp

2/ This morning white buses arrived at Topkapi area in Istanbul. Witnesses tell me they don't have a clue who owns those buses. Also no signs on them.

Migrants/refugees in Istanbul were told they could board buses for free & they would be brought to border with Greece.@akhbar pic.twitter.com/yAtnm7kzFj

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) February 28, 2020