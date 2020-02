Wiedźmin od Netflixa. Wiadomo kto zagra Vesemira. To będzie wielka niespodzianka dla fanów! [FOTO]

W sezonie 2. serialu „Wiedźmin” tworzonego na zamówienie platformy Netflix pojawią się nowi wiedźmini. Poznaliśmy już nazwiska dwóch aktorów, którzy wcielą cię w Lamberta i Coëna. Wiemy już też, że ten drugi będzie czarnoskóry. Teraz Netflix ujawnił, kto wcieli się w mentora głównego bohatera, w Vesemira.

Vesemir to najstarszy żyjący wiedźmin. Jako postać pojawia się dopiero w książce „Krew Elfów”, na podstawie której Netflix nakręci drugi sezon hitowego serialu.

Luke Skywalker, Batman, a może…?

Fani uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego od początku widzieli w tej roli Marka Hammila (Luke Skywalker w „Gwiezdnych Wojnach”). Wszystko przez fizyczne podobieństwo tego aktora do Vesemira z gier komputerowych.

Z informacji, które wyciekły, dowiedzieliśmy się, że Netflix poważnie potraktował sugestie fandomu i prowadził negocjacje z aktorem. Nie było to jednak jedyne głośne nazwisko, które przewija się przez castingi.

Różne źródła donoszą, że twórcy serialu zaproponowali tę rolę również Madsowi Mikkelsenowi (którego brat gra zresztą w serialu) oraz Michaelowi Keatonowi („Batman”, „Birdman”, „Sok z Żuka”).

Netflix postawił na kogoś spoza Hollywoodu

Po castingach rolę Vesemira dostał jednak ktoś inny. Kim Bodnia, czyli Duńczyk, który według niepotwierdzonych plotek ma polskie korzenie, zagra wiedźmińskiego mistrza.

Kim Bodnia has officially been cast as Vesemir in #TheWitcher Season 2https://t.co/9AyyEhCYAJ — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) February 28, 2020

Aktor znany jest m.in. z „Mostu nad Sundem” i docenianej przez fanów i krytyków kreacji w serialu „Obsesja Eve”. Jest to już kolejny aktor ze Skandynawii, który znalazł się w obsadzie serialu.

Aktorsko Bodnia zapewne świetnie sobie poradzi. Reszta jest w rękach charakteryzatorów.

Źródło: Redanian Intelligence, Netflix, Nczas.com