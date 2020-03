Niemcy walczą z koronawirusem. „Merkel nikomu nie podaje ręki”

W Niemczech trwa pełna mobilizacja do walki z koronawirusem. Nasi zachodni sąsiedzi szturmują sklepy, by zrobić zapasy na wypadek epidemii. Rząd Angeli Merkel uchwalił także nowe środki ostrożności w transporcie oraz podczas imprez masowych.

Niemiecki sztab kryzysowy zebrał się na posiedzeniu w piątek. Wówczas ustalono, że imprezy masowe będą mogły dojść do skutku dopiero po szerokiej ocenie ryzyka. Jednak konkretne decyzje pozostawiono w gestii organizatorów i lokalnych władz. Merkel wzywa do współpracy.

Ocena ryzyka ma być sporządzona na podstawie zasad określonych przez Instytut Roberta Kocha. W praktyce przełożyło się to na odwołanie największych międzynarodowych targów turystycznych ITB w Berlinie. Odwołano także targi sprzętu fitnesowego i branży obróbki metalu w Kolonii, genewski Salon Samochodowy, Międzynarodowe Spotkanie Dziennikarzy w Perugii. Nie odbędzie się też uroczyste ogłoszenie rankingu najlepszych restauracji w Europie północnej przez gastroprzewodnik Michelin w Hamburgu. Amerykanie natomiast odwołali szczyt ASEAN w Las Vegas. Według Instytutu, podwyższone ryzyko występuje m.in. w przypadku kontaktów z ludźmi z obszarów podwyższonego ryzyka czy osób starszych o słabszej odporności. Wśród kryteriów znalazły się także planowane „bliskie interakcje” – np. tańce – oraz dostępność odpowiedniej wentylacji i możliwość dezynfekcji.

Niemcy intensyfikują kontrole kolejowe w regionach przygranicznych. Dodatkowo policja ma wzmocnić kontrole w 30-kilometrowym pasie przygranicznym oraz zwracać uwagę na osoby z infekcjami. Jeśli zostanie stwierdzone podejrzenie koronawirusa u pasażerów pociągów dalekobieżnych i regionalnych, wówczas koleje będą musiały poinformować o tym władze.

W przypadku podejrzeń zarażenia u pasażerów pociągów regionalnych, dalekobieżnych i międzynarodowych, wszyscy mają opuścić skład podając swoje dane kontaktowe na „Karcie przybysza”. Nie dotyczy to tylko kolejek podmiejskich S-Bahn.

W przypadku linii lotniczych, władze wymagają informacji o stanie zdrowia pasażerów z Chin, Korei Płd., Japonii, Włoch i Iranu. To samo dotyczy pasażerskiej żeglugi morskiej. Po dotarciu do Niemiec podróżni korzystający z tych środków transportu także muszą wypełnić „Kartę przybysza”.

Umiar i ostrożność

Angela Merkel przekonywała jednak, że do zagrożenia trzeba podchodzić z „umiarem i ostrożnością”. Zdaniem niemieckiej kanclerz, nie w każdej sytuacji trzeba odwoływać wszystkie imprezy. – Każdy może przyczynić się do tego, by opanować wirusa – mówiła. – Dziś na przykład nikomu nie podaję ręki – dodała Merkel podczas przyjęcia w jej okręgu wyborczym w Stralsundzie.

Niemiecki sztab kryzysowy ustalił także centralny zakup i gromadzenie zapasów odzieży ochronnej – masek i kombinezonów – nie tylko dla personelu medycznego.

Od tej pory sztab zorganizowany przez niemiecki resort zdrowia i MSW będzie się spotykał dwa razy w tygodniu, żeby monitorować sytuację. Następne zebranie odbędzie się 3 marca.

Źródło: dw.com