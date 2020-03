Trump ostro o koronawirusie! „Nie ma powodów do paniki, to mistyfikacja Demokratów”

Prezydent Donald Trump wypowiedział się o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w USA. Stwierdził. że nie ma powodów do paniki. Biały Dom wprowadził nowe ograniczenia w podróżach do Włoch, Iranu i Korei Południowej oraz zaoferował pomoc Iranowi.

Informacja o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w USA pojawiła się dzień po krytyce Trumpa wypowiedzi Demokratów o zagrożeniu koronawirusem.

Przemawiając w piątek na wiecu w Południowej Karolinie oskarżył Demokratów o „upolitycznienie ” zagrożenia koronawirusem i przypomniał kroki zapobiegawcze, które zlecił, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. „Próbowali oszustwa impeachmentu, a teraz zagrożenie konawirusem jest ich nową mistyfikacją.”

W sobotę Trump powiedział ,że nie próbuje minimalizować zagrożenia wirusem. Poinformował, że pierwsza ofiara koronawirusa w USA to kobieta po pięćdziesiątce, pacjentka wysokiego ryzyka, jej stan zdrowia był zły, a zakażenie doprowadziło do poważnych powikłań i w rezultacie do zgonu.

Trump dodał, że niepokój władz budzi stan czterech innych osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa. Znajdują się one na oddziałach intensywnej terapii.

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano dotąd 22 przypadki osób z objawami Covid-19 – powiedział prezydent. Jak ocenił, jest prawdopodobne, że dojdzie do wzrostu liczby zakażeń, ale kraj jest przygotowany „na każdą okoliczność”.

Po konferencji prezydenta Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowało, że omyłkowo przekazało prezydentowi Trumpowi, że ofiarą jest kobieta. Okazało się, że jest nią mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Kirklan niedaleko Seattle. Lekarze nie są pewni, w jaki sposób został zakażony, wiadomo, że nie był w Chinach.

Koronawirus w USA

W ubiegłym tygodniu amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) informowało o 60 osobach. U których stwierdzono obecność wirusa, co – jak podkreślono – nie oznacza jeszcze konieczności występowania objawów. W tej grupie były 44 osoby ewakuowane do USA z wycieczkowca Diamond Princess i trzy osoby ewakuowane z Wuhan.

Mike Pence ogłosił, że USA zakazują swoim obywatelom podróży do Iranu. Oraz wzywają Amerykanów, by nie podróżowali do zagrożonych wirusem regionów Włoch i Korei Południowej.

Prezydent Trump powiedział, że Stany Zjednoczone sa gotowe pomóc Iranowi w walce z chorobą, o ile „Iran o to poprosi”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu nazwało ten warunek współpracy „śmiesznym” i przypomniało, iż Iran bez przeszkód uzyskuje wsparcie w walce z koronawirusem od wielu państw zachodnich.

