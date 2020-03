Turcy zestrzelili dwa syryjskie samoloty [VIDEO]

Turcy zestrzelili w niedzielę dwa syryjskie bombowce Su-24. Tureckie myśliwce F-16 strąciły je bez przekraczania granicy, używając rakiet dalekiego zasięgu AMRAAM.

Piloci obu zestrzelonych maszyn opuścili je na spadochronach. 2 z nich wylądowało na terenach kontrolowanych przez armię rządową, a los pozostałych dwóch nie jest znany.

SANA (regime official media) confirms Turkey downed two regime jets in Idlib and says pilots landed in regime-held territories. pic.twitter.com/RPNz1YFCBU

— Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) March 1, 2020