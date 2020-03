Duda wciąż się waha ws. miliardów dla TVP. Adam Hofman szczerze: Odrzucić i wrócić po wyborach

Andrzej Duda wciąż nie podjął decyzji. Zastanawia się, czy podpisać nowelizację ustawy Prawa i Sprawiedliwości gwarantującą mediom publicznym rekompensatę abonamentową w wysokości 2 miliardów złotych. Czas na decyzję mija 6 marca.

Prezydent będzie kontynuował konsultacje ws. ustawy abonamentowej. Jak poinformował rzecznik Błażej Spychalski, Duda spotka się z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim.

Wcześniej natomiast prezydent rozmawiał na ten temat z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która przyznaje rekompensatę mediom publicznym w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r., 13 lutego poprzez odrzucenie weta Senatu.

Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Może nowelę podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Czas mija w piątek 6 marca.

Hofman: Odrzucić, a po wyborach…

Decyzja podjęte przez Dudę może mieć spory wpływ na dalszy przebieg kampanii prezydenckiej. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że większość Polaków chce, by prezydent nowelizację ustawy zawetował. Jednomyślności co do finansowania TVP nie ma nawet wśród potencjalnych wyborców Dudy.

Do bólu szczery w tej sprawie był Adam Hofman, były prominentny polityk PiS, dziś związany z prywatnym biznesem. W rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM prosto z mostu powiedział, jak „powinno się” postępować w takich sytuacjach. Proponowałby prezydentowi przerzucenie „gorącego kartofla” na „po wyborach”.

🎥 @AdamHofman, były rzecznik PiS w #RozmowaRMF o tym, czy PAD powinien podpisać ustawę dającą pieniądze TVP: „Mówię mu tak: zawetujmy. A po wyborach…” @RMF24pl pic.twitter.com/YgLwMlpWGK — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) March 2, 2020

Źródło: PAP || NCzas.com