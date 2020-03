Fundacja Pro wyrzucona z lokalu. Warszawa Trzaskowskiego nie toleruje obrońców życia, ale LGBT i aborterów już tak

Fundacja Pro – Prawo do Życia została wyrzucona z lokalu wynajmowanego od miasta Warszawa. Oficjalnym powodem jest rzekomy brak aktywności w zakresie działań charytatywnych, kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy. Jednak w rzeczywistości chodzi wyłącznie o względy ideologiczne. Dla „tolerancyjnego” Trzaskowskiego nie ma miejsca na inne patrzenie na świat.

– Władze warszawskiej dzielnicy Śródmieście nie sprawdzają, w jakim zakresie poszczególne organizacje pozarządowe realizują działania charytatywne, kulturalne i społeczne na rzecz mieszkańców dzielnicy. A rzekomy brak takiej aktywności był powodem do wyrzucenia Fundacji Pro – Prawo do Życia z wynajmowanego lokalu – czytamy na stronazycia.pl.

Anna Szczerbata z Fundacji Pro przypomina, że „7 stycznia wpłynęło do Fundacji Pro – Prawo do Życia pismo z nakazem niezwłocznej wyprowadzki z lokalu wynajmowanego od Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Warszawa Śródmieście”.

W efekcie fundacja zapytała władze miasta o inne organizacje, które także nie robiły nic na rzecz mieszkańców dzielnicy. Odpowiedź ratusza natomiast zwala z nóg.

– Jednostki poinformowały o braku wytworzonych wcześniej zbiorów, które mogłyby stanowić odpowiedź na pytanie postawione przez Panią we wniosku o udzielenie informacji publicznej, tj. podejmowanych przez organizacje działań charytatywnych, kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy – czytamy w odpowiedzi ratusza.

– Przyczyny decyzji władz o eksmisji Fundacji Pro – Prawo do Życia są zatem wyłącznie ideologiczne. Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens należy do tej samej partii co Rafał Trzaskowski, który woli finansować organizacje zrzeszające homoseksualistów, transseksualistów i ruchy proaborcyjne, stojące właśnie za patologiami, z którymi walczy Fundacja – czytamy na stronazycia.pl.

Wśród lewackich organizacji, które są dokładnie przeciwne działaniom obrońców życia i rodziny są Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, autorzy karty LGBT+.

Ponadto do takich organizacji należą Kampania Przeciw Homofobii i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Również do takich organizacji należy Fundacja Trans-Fuzja i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Źródła: stronazycia.pl/nczas.com