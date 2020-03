Grecja wstrzymuje wnioski o azyl dla imigrantów. Na granicy trwają starcia z policji z uchodźcami [FOTO/VIDEO]

„Granice Grecji to zewnętrzne granice UE, będziemy je chronić” – oświadczył premier Grecji.

W regionie Ewros na granicy grecko-tureckiej od trzech dni trwają zamieszki wywołane przez zgromadzonych po tureckiej stronie imigrantów.

„Powtarzam, nie próbujcie dostać się do Grecji nielegalnie, bo zostaniecie odesłani z powrotem” – przekazał premier Grecji po zakończeniu posiedzenia Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Było ono poświęcone analizie sytuacji na granicach i wyznaczeniu strategii postępowania w związku z falą imigrantów z Turcji.

#Breaking: Just in – Reports that the Illegal migrants on the border of #Greece/#Turkey are throwing Molotov cocktails towards Greek riot police, protecting their borders.

Greece has every right to protect itself from these invaders, and shoot if needed… pic.twitter.com/WgO90VJ6eG

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridimp) February 29, 2020