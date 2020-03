Ale numer! Policja wstrzymuje masowe badanie trzeźwości kierowców. Wszystko przez koronawirusa!

Niebywałe! Policjanci zaczynają realizować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. W związku z tym, do odwołania, funkcjonariusze nie będą przeprowadzać masowego badania trzeźwości! Czyli co? Można pić za kółkiem?

Śmiertelny wirus sieje panikę wśród ludzi na całym świecie. Także Polska bardzo poważnie przygotowuje się do walki z potencjalną epidemią COVID-19. Co prawda nad Wisłą oficjalnie nie potwierdzonego przypadku infekcji koronawirusem, jednak służby państwa już starają się – nomen omen – dmuchać na zimne.

Środki ostrożności, które planuje wprowadzić polska policja, lekko szokują. Otóż policjanci otrzymali właśnie polecenie wstrzymania się od przeprowadzania masowych kontroli trzeźwości! Powód? Dmuchanie w alkomat może przyczynić się do rozsiewania koronawirusa…

Z powodu koronawirusa policja wstrzymuje przeprowadzania kontroli trzeźwości kierowców

Jak podaje serwis tvn24.pl, do centrali policji trafiło następujące pismo z Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA:

„Po zapoznaniu się z opisem prowadzonych badań, względem funkcjonariuszy i osób badanych pod kątem możliwości narażenia na biologiczny czynnik chorobotwórczy związany z użyciem urządzeń – alkomatów bezustnikowych typu Alcoblow zalecam zaprzestanie prowadzenia akcji przy pomocy w/w urządzeń.”

Jak podaje tvn24 to zalecenie zamieniło się oficjalnie w polecenie służbowe, wydane przez inspektora Jerzego Głąbowskiego policjantom w woj. lubuskim. Co więcej, prawdopodobne jest, że podobne pisma trafiły do funkcjonariuszy z całej Polski.

„W związku z informacją przekazaną przez inspektora Tomasza Szymańskiego, zastępcę komendanta głównego policji, podczas dzisiejszej wideokonferencji, dotyczącą zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, polecam do odwołania zawiesić prowadzenie masowych badań trzeźwości kierujących pojazdami, realizowanych podczas działań „Trzeźwy Poranek” i „Trzeźwy Wieczór”” – czytamy.

Przy okazji uspokajamy – w sytuacji, gdy policjanci zobaczą kierowcę, który ledwo trzyma się kierownicy, będą mogli przebadać go alkomatem.

Tymczasem z powodu niebezpiecznego wirusa do powszechnego użytku powrócą starsze alkomaty, z wymiennymi ustnikami – o ile znajdą się jeszcze w magazynach. W kryzysowych sytuacjach funkcjonariusze będą mogli przetransportować podejrzanego na badanie do szpitala.

Źródło: mswia.gov.pl/ tvn24.pl