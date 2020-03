Brutalna zbrodnia islamistów w Pakistanie. Nie żyje kolejny chrześcijanin

Islamiści brutalnie zamordowali w Pakistanie 22-letniego chrześcijanina. Młody mężczyzna naraził się radykalnym muzułmanom, ponieważ mył się po pracy w studni. Oskarżono go więc o zatrucie wody.

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Kasur w Pendżabie we wschodnim Pakistanie. 22-letniu Saleem Masih został ciężko pobity metalowym prętem. Chrześcijanin zmarł w wyniku odniesionych ran.

Głos w sprawie zabrał sekretarz komisji episkopatu Pakistanu ds. środków społecznego przekazu. – Stanowczo potępiamy to brutalne morderstwo. Taki akt to znak dyskryminacji i uprzedzeń, obnaża ignorancję i ogromną nietolerancję osób, które dopuściły się tej zbrodni – mówił.

Co więcej, o. Qaisar Feroz OFM Cap. wezwał do podjęcia działań zmierzających do zmiany postawy i mentalności. Jak podkreślał, celem jest to, by wszystkich traktować podmiotowo, jako osoby ludzkie, „wielu bowiem nadal nienawidzi niemuzułmanów”.

W rozmowie z agencją Fides Sabir Michael, aktywista na rzecz obrony praw człowieka, wskazywał, że w Pakistanie mniejszości religijne są w wielu aspektach dyskryminowane. Dotyczy to zarówno sfery społecznej, ekonomicznej, jak i politycznej. – To morderstwo pokazuje, że zarówno rząd, jak i władze miejscowe są niezdolne do radzenia sobie z dyskryminacją i prześladowaniami z powodu wyznawanej wiary – mówił.

Sytuacja chrześcijan w Pakistanie

Obrońcy praw człowieka w Pakistanie wskazują, że zabójstwo 22-letniego Saleema nie jest odosobnionym przypadkiem. Przykłady można mnożyć. W 2014 roku spalono żywcem chrześcijańskie małżeństwo. Para została bowiem oskarżona o bluźnierstwo wobec Mahometa. Z kolei młody chrześcijański student był torturowany przez kilka dni. Jego „winą” było to, że napił się wody z kranu w teologicznej szkole muzułmańskiej – medresie. Mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran.

Szef pozarządowej organizacji Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) Nasir Saeed wskazuje, że „koniecznie trzeba natychmiast wprowadzić odpowiednie środki w celu zaprowadzenie pokoju i sprawiedliwości, powstrzymania tortur i dyskryminacyjnych zachowań na tle religijnym.

Jednym z najgłośniejszych przypadków dyskryminacji chrześcijan w Pakistanie była sprawa Asi Bibi. Katoliczka została skazana na karę śmierci za „bluźnierstwo przeciwko islamowi”. Za sprawą międzynarodowych protestów, udało jej się zachować życie. Spędziła 8 lat w więzieniu. Po wypuszczeniu przez władze uciekła do Kanady. Teraz prosi o azyl polityczny we Francji.

