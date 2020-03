Janusz Korwin-Mikke SZCZERZE o nadzwyczajnym posiedzeniu i Dudzie. „Nakręcanie paniki”

Janusz Korwin-Mikke udostępnił na Facebooku zdjęcie przysypiającego prezydenta Andrzeja Dudy podczas zwołanego przez niego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa. Widzimy także jego najbliższe otoczenie grzebiące w trakcie „dyskusji” w smartfonach.

– Jeden z obrazków, pokazujących bezsens decyzji prezydenta Andrzeja Dudy i rządu PiS o zorganizowaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ws. #koronawirus – napisał Janusz Korwin-Mikke na Facebooku.

Dodał, że wszystko przeprowadzono „tak, jak przewidywaliśmy”.

– Awantura polityczna między PiS i PO. i nakręcanie paniki wśród ludzi, zamiast rzeczowej dyskusji o problemie. Dlatego nasz kandydat na prezydenta, Krzysztof Bosak, apelował wcześniej do prezydenta Dudy o zwołanie Rady Gabinetowej, gdzie spokojnie można było dowiedzieć się wszystkiego w sprawie zagrożenia koronawirusem. Złożył także specjalną interpelację do ministra zdrowia ws. stanu przygotowań do ewentualnej reakcji na zagrożenia epidemiologiczne – zaznaczy poseł Konfederacji.

Podkreślił też, że „na załączonym obrazku” widzimy, jak „prezydent i jego ministrowie” w rzeczywistości interesowali się posiedzeniem.

– Jedynym merytorycznym głosem rozsądku w Sejmie jest #Konfederacja. Konkretne działania i troska o obywateli, a nie sianie paniki wśród społeczeństwa w celach politycznych – podsumował Janusz Korwin-Mikke.