Paweł Kukiz odcina się od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Muzyk i polityk chce założyć własną partię.

– Jak zostanę politykiem to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato – mówił kiedyś Paweł Kukiz. Teraz na antenie RMF24 zapowiedział założenie partii.

Po „polskim niepartyjnym ugrupowaniu politycznym” Kukiz’15 nadszedł czas na kolejny krok. „Antysystemowiec” Kukiz zakłada partię. – Nie zapisałem się do PSL. Jestem raczej na etapie tworzenia własnej partii, a nie poszerzania grona PSL– zadeklarował.

– Choćby po to, by dać jasny sygnał wyborcom, że nie zapisałem się do PSL-u. Ludzie niestety nie mają pojęcia o elementarnych zasadach ustrojowych i uważają, że jak ktoś startuje z listy jakiejś partii, to jest członkiem tej partii. Tak nie jest – dodał.

Jak mówił, pomysł ten poparło 90 proc. osób podczas spotkania stowarzyszenia „Kukiz’15”. Nowa partia ma się nazywać K-15.

Polityk odniósł się także do klęski poprzedniej inicjatywy. – Prezydent Duda wspólnie z prezesem Kaczyńskim postanowili pogrzebać (…) ruch Kukiz’15. Z całą pewnością – mówił Kukiz. W jego ocenie są to „cyniczni, wyrachowani politycy”.

Paweł Kukiz przyznał jednak, że jest współodpowiedzialny za rozpad swojego ruchu. – Zgrzeszyłem brakiem roztropności. (…) Swoim romantyzmem, to na pewno, i wiarą w altruizm, etos, bezinteresowność wielu ludzi – mówił.

W lutym Kukiz zaapelował do szefa WOŚP Jerzego Owsiaka. Stwierdził, że na Woodstocku mógłby „młodym ludziom wytłumaczyć, że trzymanie się obecnego ustroju z delikatnym «przypudrowaniem» w 1997 roku, jest zgodą na rolę niewolnika we własnym kraju”. Stwierdził również, że „gdyby udało mu się ich przekonać, by w wyborach wskazali opcję, która dąży do wprowadzenia JOW i obligatoryjnych dla władz referendów, to dziś moglibyśmy odwołać posłankę Lichocką”.

„Tak po ludzku proszę Cię: pomóż mi zmienić ten bandycki ustrój” – zaapelował do szefa WOŚP.

