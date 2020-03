Matka z piekła rodem. Zabiła synka, bo chciała jechać na wakacje! Sąd nie miał dla niej litości

To się nie mieści w głowie! Wyrodna matka zamordowała swojego synka, ponieważ chciała w spokoju wyjechać na wakacje! Sąd Najwyższy w Chorwacji skazał tego potwora na 33 lata więzienia.

Bestią w ludzkiej skórze jest Chiara Pasic. Sąd odrzucił wniosek o złagodzenie kary, słusznie twierdząc, że kobieta wykazała się ogromnym okrucieństwem.

Ta koszmarna zbrodnia wydarzyła się w 2018 roku. Wyrodna matka planowała wyjechać na wakacje do Macedonii, ale nie miała co zrobić ze swoim 3-letnim synkiem Denisem. Postanowiła więc go zamordować!

Jak podaje „Daily Mail”, matka zaangażowała do zabójstwa 15-letnią dziewczynę. Obie dokładnie i z zimną krwią zaplanowały całą akcję. Nastolatka dusiła chłopca poduszką, podczas gdy Pasic trzymała jego ręce i nogi.

Później kobiety wyrzuciły ciało małego chłopca w porcie w Puli, w Chorwacji. Na koniec bezduszna Chiara zgłosiła zaginięcie syna na policji, twierdząc że ostatni raz widziała go w parku. Policjanci od razu wyczuli, że coś w tej historii nie gra. Po kilku godzinach udało im się ustalić, kto stoi za tą potworną zbrodnią.

Gdy wszystko wyszło na jaw, matka pokazała oficerom, gdzie ona i jej wspólniczka pozbyły się ciała. Nastolatka została skazana na pobyt w zakładzie poprawczym, natomiast Chiara została początkowo skierowana na dwa lata do szpitala psychiatrycznego. Ostatecznie sąd skazał Pasic na 33 lata pozbawienia wolności.

Dziennikarzom badającym sprawę udało się dotrzeć do kobiety. Ia potwierdziła, że dopuściła się tak makabrycznego czynu, jak morderstwo własnego dziecka, ponieważ chciała wyjechać na wakacje. A syn jej wadził…

