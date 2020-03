Koronawirus w Polsce. Orlen zaczyna produkcję płynu do dezynfekcji rąk!

Koronawirus w Polsce. Ludzie masowo wykupują płyny do dezynfekcji rąk, przez co trudno je już kupić. Na ratunek idzie Orlen Oil z Grupy Orlen, który rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu. Grupa zapewnia, że w ciągu dwóch tygodni na rynek trafi milion litrów produktu.

Taki ruch Orlenu ma oczywiście związek z paniką w Polsce na temat koronawirusa. Masowa produkcja ma się rozpocząć w ciągu najbliższych dni. płyn będzie można także zakupić online.

Dodajmy, że pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdził w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zarażony mężczyzna przebywa w izolatce w Zielonej Górze. Miał on wrócić z Niemiec, gdzie przebywał na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii.

Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Do szpitala w Zielonej Górze przetransportowano go specjalną karetką z Cybinki. Wiadomo, że pacjent miał m.in. kaszel i wysoką gorączkę, przekraczającą 38 stopni.

O produkcji płynu do dezynfekcji rąk poinformował Daniel Obajtek na swoim Twitterze.

„W ciągu kilku dni nasza spółka ORLEN Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria i linie produkcyjne w Jedliczu są już dostosowywane do tego, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wzmocnić bezpieczeństwo sanitarne kraju”