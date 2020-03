„Mały błąd”. Mentzen wskazuje potknięcia Korwin-Mikkego i Bosaka

Sławomir Mentzen z Konfederacji w audycji „Siódma9” emitowanej na antenie kilku radiowych rozgłośni katolickich ocenił niektóre polityczne ruchy Janusza Korwin-Mikkego i Krzysztofa Bosaka jako „błędne”.

Dominującym tematem w ostatnich dniach jest koronawirus SARS-CoV-2, który dotarł także do Polski. Mentzena zapytano, czy zrobił już zapasy żywności.

– Delikatne tak. Przy czym uważam, że co do zasady dobrze jest mieć w domu żywność o długim terminie do spożycia niezależnie od koronawirusa. Naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Posiadanie kilku kilogramów mąki czy makaronu kosztuje kilkanaście złotych, a jeśli kiedyś wydarzy się coś niespodziewanego, to może to uratować życie. Wydaje mi się jednak, że nie powinniśmy panikować – odpowiedział Mentzen.

„Korwin-Mikke popełnił mały błąd”

Redaktor Anna Czytowska zapytała również Mentzena, co sądzi o niedawnym wpisie na Twitterze Korwin-Mikkego. „Wirus zabijający 10% zarażonych to nie ‚broń biologiczna’ lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości (bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)!!” – napisał prezes partii KORWiN.

– W tym wypadku popełnił mały błąd. Śmiertelność koronawirusa jest głównie wśród osób starszych. Śmierć osoby starszej nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla przyszłej puli genetycznej, ponieważ ta osoba prawdopodobnie już więcej dzieci mieć nie będzie. Patrząc na to pod kątem darwinowskim – jak ma to w zwyczaju Janusz Korwin-Mikke – ta wypowiedź jest po prostu błędna – powiedział dr Mentzen.

Konfederacja przeciwko specustawie o koronawirusie

Pozostając w temacie koronawirusa, polityk związany z Konfederacją musiał tłumaczyć się, dlaczego jego partia jako jedyna zagłosowała w Sejmie przeciwko specustawie o dotyczącej Covid-19.

– Powód jest prosty. Przez ostatnie dwa miesiące politycy PiS-u, członkowie rządu, zapewniali nas, że wszystko jest pod kontrolą, że jesteśmy świetnie przygotowani na ewentualne epidemie. Nagle, w nocy z niedzieli na poniedziałek, wrzucili projekt ustawy, który jest wręcz rewolucyjny i jest próbą obejścia przepisów o stanie wyjątkowym – nie ma wątpliwości Mentzen.

Kampania Bosaka

Kolejnym tematem poruszanym w audycji „Siodma9” była kampania prezydencka. Co zrozumiałe, Mentzen pytany był głównie o niektóre posunięcia Krzysztofa Bosaka oraz o nieprzychylne sondaże.

– Krzysztof Bosak jest niezwykle aktywny, ma dużo spotkań, jest obecny w mediach – widać, że bardzo przykłada się do tej kampanii. Na razie sondaże nie są bardzo dobre, ale przypominam, że 5 lat temu Paweł Kukiz o tej porze miał mniejsze poparcie, niż Bosak teraz, a skończył z wynikiem 20% głosów – powiedział Mentzen.

Jako osobę wyznającą idee wolnościowe, Mentzena zapytano również, co sądzi o popieraniu przez Bosaka 13. emerytury.

– Zgadzam się, że głosowanie za 13. emeryturą nie jest najsilniejszym argumentem za kandydaturą K. Bosaka. Pomimo to uważam, że Krzysztof Bosak jest najbardziej wolnościowym kandydatem spośród reszty osób ubiegających się o fotel prezydenta. Pierwszą deklaracją wyborczą Bosaka było to, że nigdy nie zagłosuje za podwyżką podatków – żaden inny kandydat nie złożył takiej obietnicy – odpowiedział polityk.

Wskazał również, nad jakim aspektem powinien Bosak nieco popracować. – Świetnie sprawdza się w debatach w studiu telewizyjnym czy radiu, ale jeśli chodzi o wypowiedzi na wiecach, to nie jest jeszcze poziom Roberta Winnickiego. Byłem na wielu różnych konwencjach i Winnicki naprawdę potrafi poruszyć tłumy. Bosak musi w tym kierunku trochę popracować, ale już poprawia się w tym aspekcie.

Mentzen zapewniał jednak, że mimo wszystko, jego zdaniem, Bosak to najlepszy kandydat na prezydenta spośród wszystkich startujących w majowych wyborach.

Źródło: siodma9.pl || NCzas.com