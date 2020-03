Niemcy w panice! Już 196 potwierdzonych przypadków koronawirusa

W Niemczech do wtorku wykryto 196 przypadków zakażenia koronawirusem. O wszystkim poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. W poniedziałek po południu liczba zainfekowanych wynosiła już 157.

Niemcy są w panice. Podległy rządowi federalnemu RKI, przekazał, że zachorowania na Covid-19 potwierdzono w 13 spośród 16 krajów związkowych. Najwięcej, bo 103 przypadki, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii. Oraz w Bawarii na południowym wschodzie gdzie stwierdzono 37 infekcji. W Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie – 28, w Hesji w środkowej części kraju – 12. Na szczęście w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

Większość pacjentów ma łagodne objawy. Berliński instytut podał, że w przeważającej większości przypadków zainfekowani mieli wcześniej kontakt z innymi zakażonymi. Dlatego wirus okazuje się bardzo zaraźliwy.

Minister zdrowia Jens Spahn powiedział w poniedziałek, że do władz lokalnych należą decyzje o ewentualnym odwołaniu dużych zgromadzeń publicznych. Dlatego niektóre wydarzenia zostały już anulowane przez samych organizatorów.

Dlatego Lipskie Targi Książki, Międzynarodowe Targi Rzemiosła w Monachium czy Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie nie odbędą się.

Do środy potwierdzono około 93 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło – w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie najwięcej infekcji stwierdzono we Włoszech, gdzie odnotowano 2263 zakażeń i 79 zgonów.Niestety, ale ten niebezpieczny wirus trafił również do Polski.

Źródło: PAP