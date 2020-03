Wuhan Shake! Nowa metoda witania się w świecie KORONAWIRUSA. Już nie podaje się ręki [VIDEO]

Koronawirus sieje panikę na świecie. Ludzie nie podają już sobie nawet ręki dlatego, że obawiają się śmiertelnej zarazy. Mieszkańcy Wuhan wynaleźli jednak inną metodę przywitania się. Zobacz jaką!

Ludzie wpadli w panikę i to mimo, że zwykła grypa zabija rocznie więcej osób niż koronawirus. To jednak zaraza z Chin budzi w ludziach strach. Wiadomo jedno, że WHO i lekarze apelują by często myć ręce. Gdyż przez dotyk łatwo się zarazić.

Więc lepiej nie ściskać sobie rąk podczas powitania, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Mieszkańcy Wuhan wymyślili jak witać się ze sobą w czasach zarazy. Teraz należy się witać przy pomocy modnego Wuhan Shake, czyli „uścisku z Wuhan”.

Jak to się robi? Po prostu zamiast rąk należy używać nóg a dokładnie stóp! Po prostu witający się ludzie, teraz zamiast uścisku dłoni, stykają się nogami, krzyżując je w specjalny sposób!

Zobacz naganie poniżej i zobacz jak to robią.