Z okazji Dnia Kobiet Bolt będzie dyskryminował mężczyzn. I trochę też Polaków jako naród

Mówi się, że w Polsce różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są stosunkowo niewielkie. To nie do końca prawda. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w październiku 2018 roku było o 19,9% wyższe niż kobiet. Naszym zdaniem to nie jest ani mało, ani w porządku. Dlatego z okazji Dnia Kobiet chcemy zwrócić uwagę na problem, oferując wszystkim kobietom symboliczne 19,9% zniżki na kolejne przejazdy Boltem. Wiemy, że żaden rabat nie rozwiąże problemu – ale budowanie świadomości to pierwszy krok do zmian. 1. Zrób dowolne selfie, dodaj do story, oznacz @bolt_poland i #19i9 2. W niedzielę sprawdź wiadomości i odbierz kod -19,9% na 5 kolejnych przejazdów Udostępniajcie ten post – bo im więcej kobiet (i mężczyzn) pozna te statystyki, tym lepiej dla wszystkich. Z góry dziękujemy! #Bolt #SmartRides #19i9