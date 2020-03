Grecki minister UJAWNIA. Fala imigrantów wspierana przez turecki rząd! Wśród nich także kryminaliści [WIDEO]

Grecki minister Stelios Petsas zamieścił w serwisie YouTube nagranie pokazujące prawdę, czym naprawdę jest fala imigrantów, którzy przez Grecję chcą wtargnąć do Europy. Potwierdzają się także informacje o tym, że turecki rząd sam wysyła „nachodźców” na granicę i wypuszcza też kryminalistów z więzień, by ich wspierali.

W czwartek media podały informację o co najmniej 33 tureckich żołnierzach, którzy zginęli w wyniku bombardowania Idlibu. Następnego dnia zaś Turcja otworzyła granicę dla „uchodźców”. Zaraz potem fala imigrantów stanęła u bram Europy, próbując wedrzeć się do Grecji.

– Turcja systematycznie zachęca i wspiera tysiące migrantów zmierzających do greckiej granicy – czytamy w informacji na nagraniu.

W filmie widzimy też rozmowę z jednym z imigrantów, który potwierdza, że to Erdogan „zaaranżował darmowe przejazdy”, na koniec dodając, by „Bóg mu błogosławił”. Oprócz tego na Twitterze przeróżne osoby zachęcają „syryjskich i afgańskich braci” do zmierzania w „najsłabsze punkty graniczne”. Zachęca się ich oczywiście do przekroczenia granicy i wtargnięcia na teren Grecji.

Władze Grecji jednak odstraszają imigrantów od wtargnięcia. Już następnego dnia prezydent Erdogan ogłasza, że otwiera granicę.

– Co mówiliśmy miesiące temu? Że jeśli sprawy potoczą się w taki sposób, będziemy zmuszeni otworzyć bramy. Unia Europejska przeszkadzała. Nie wierzyła w to, co mówiliśmy. Ale co zrobiliśmy wczoraj? Otworzyliśmy granicę – powiedział prezydent Turcji.

Tego samego dnia tureckie siły „aktywnie pomagały imigrantom nielegalnie przekraczać granicę”. Również ukazano ich aktywność w materiale wideo. Ponadto imigranci, którzy starli się z policją, wyposażeni byli w gaz łzawiący, którego używają tureckie siły porządkowe.

Grecki minister również potwierdził, że wśród „uchodźców” są tureccy kryminaliści, których wypuszczono z więzień, by szturmowali europejskie granice. Jeden z więźniów, którego wypowiedź zamieszczono w filmie, opowiada o tym, jak policja przywiozła go na granicę miesiąc po umieszczeniu w więzieniu.

Imigranci atakują także greckie służby z okrzykiem „Allah akbar”. Ponadto pojawiają się fakenewsy o rzekomej śmierci imigrantów oraz inne fałszywe informacje.