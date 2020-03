Starcia na granicy. Rząd Grecji: imigranci atakują gazem tureckiego wojska [VIDEO]

Jak informuje Reuters, Grecy oddali również strzały ostrzegawcze w powietrze. Cytowany przez tę agencję świadek widział puszkę gazu łzawiącego przerzucaną ponad ogrodzeniem granicznym od strony tureckiej w kierunku greckiej policji. Nie jest jasne, kto ją rzucił.

Według tureckich służb bezpieczeństwa, w mieście Edirne po stronie tureckiej jeden z migrantów zmarł w szpitalu na skutek rany postrzałowej klatki piersiowej. Pięciu innych jest rannych. Poszkodowani mieli zostać ostrzelani na granicy przez siły greckie.

Rzecznik prasowy greckiego rządu Stelios Pecas niemal od razu zdementował doniesienia o zabitym i rannych pośród migrantów. „Turcja rozpowszechnia wymierzone w Grecję fałszywe informacje” – powiedział. Pecas dodał, że imigranci atakują greckie siły bezpieczeństwa gazem łzawiącym będącym na wyposażeniu tureckiego wojska.

Pod koniec lutego Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii. Od tego momentu tysiące ludzi forsują granicę lądową między Turcją a Grecją. Kolejne setki migrantów próbują przedostać się na greckie wyspy na Morzu Egejskim.

Na wielu filmach umieszczanych w internecie widać, jak imigrantom podstawiono autokary, by przetransportowali się w rejony granicy z Grecją.

2/ This morning white buses arrived at Topkapi area in Istanbul. Witnesses tell me they don't have a clue who owns those buses. Also no signs on them.

Migrants/refugees in Istanbul were told they could board buses for free & they would be brought to border with Greece.@akhbar pic.twitter.com/yAtnm7kzFj

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) February 28, 2020