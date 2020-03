Krzysztof Bosak: „Polsce potrzebny jest prezydent, który dumnie reprezentował będzie swoje państwo” [VIDEO]

Krzysztof Bosak zaprezentował wyborczy klip. Wyjaśnia w nim, że Polsce potrzebny jest prezydent, który dumnie reprezentował będzie swoje państwo.

Kandydat Konfederacji zaprezentował wyborczy klip. Przedstawił w nim główne punkty swojego programu wyborczego.

Krzysztof Bosak mówi, że ich źródłem są ideały chrześcijańskie, konserwatywne i narodowe.

Zapowiada obronę wolności, tradycyjnych wartości i zdrowego rozsądku. Chce także zatrzymać exodus młodych Polaków i poprzez poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Chce to osiągnąć poprawiając los przedsiębiorców „duszonych podatkami i regulacjami”.

Bosak zapowiada też, że przeciwstawi się kłamliwej narracji zakłamującej historię i przypisującej Polsce rolę sprawcy Holokaustu.

Deklaruje obronę suwerenności Polski, interesu narodowego i stawienie czoła presji ze strony innych państw i organizacji międzynarodowych.

Kandydat Konfederacji zapowiada skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej i skierowanie do Sejmu projektów podniesienia kwoty wolnej od podatku do 31.000 zł oraz wprowadzającej dobrowolność składek ZUS dla przedsiębiorców. Jednocześnie zapowiada, że zawetuje wszelkie ustawy, które prowadzą do wzrostu podatków.

– Będę stał na straży bezpiecznej, silnej i niepodległej Polski – obiecuje Bosak w wyborczym spocie.

#NaprzódPolsko❗Spot wyborczy @krzysztofbosak! Polsce potrzebny jest prezydent dumnie reprezentujący nasze państwo, który nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami będzie urzeczywistniał wizję Ojczyzny silnej, suwerennej i odważnie realizującej swoje interesy!#Bosak2020 pic.twitter.com/aaIyM3onBc — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 5, 2020

Wczoraj Krzysztof Bosak na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, która odbyła się przez Pałacem Prezydenckim, zaprezentował hasło wyborcze.

– „Naprzód Polsko!” to hasło pod którym idziemy do tych wyborów, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski która będzie oparta naszych ideałach – powiedział Bosak w trackie jego prezentacji.