HIT INTERNETU. W Australii sceny jak u nas za komuny [VIDEO]

Upodlani rodacy nie raz zastanawiali się jak w obliczu „niedoborów towarów” zachowywały by się wówczas syte społeczeństwa Zachodu. Dzisiaj odpowiedź znamy, dzięki… epidemii koronawirusa.

Poniższy filmik pochodzi a Australii, gdzie panie toczą bójkę o papier toaletowy w sklepie Woolworthsa. Okazuje się, że już pierwsze „niedobory” w państwach dobrobytu potwierdzają tezę, że homo homini lupus est.

Epidemia koronawirusa wywołała na Antypodach szaleństwo zakupowe, które doprowadziło do przemocy. Film szeroko rozpowszechniony w Internecie pokazuje trzy kobiety w markecie w Sydney, które ciągną się włosy i kłócą o opakowanie tego bardzo poszukiwanego produktu.

Jedna z kobiet krzyczy: „Chcę tylko jedną paczkę!” i próbuje ją odebrać dwójce innych, które mają wózek pełen papieru toaletowego. W końcu interweniuje dwóch pracowników sklepu, a później policja.

Do nowych warunków najwyraźniej nie dorośli. W PRL powołano by komitet kolejkowy i wprowadzono limit jednorazowego zakupu papieru. W poprawnej ekologicznie Australii popularnością mogłoby się też cieszyć rozwiązanie rodem z PRL, z rozdawaniem papieru za zebraną makulaturę…

Pls STOP! Calm common sense would tell us if some individuals were not buying excessive numbers of toilet rolls… there would be no problem. Don’t make it difficult for the vulnerable, elderly, people with disabilities to find basic necessities. ⁦@NSWHealth⁩ pic.twitter.com/PPVnmCaoPX

— Brad Hazzard (@BradHazzard) March 7, 2020