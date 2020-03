Szykuje się kolejna saga z wycieczkowcem. Grand Princess utknął w San Francisco z powodu koronawirusa [VIDEO]

Jak poinformowano, u 21 z 46 przebadanych osób wykryto COVID-19. Wśród zainfekowanych jest 19 członków załogi oraz dwóch pasażerów. Na pokładzie wycieczkowca znajdują się 3522 osoby.

Wszystkie to osoby czeka przymusowa kwarantanna, co oznacza, że nikt nie będzie mógł opuścić wycieczkowca Grand Princess, ani nikt na niego wejść.

W sieci pojawił się film obrazujący, jak helikopterem dostarczane są testy na obecność koronawirusa. Służby będą także dbać o dostarczenie żywności, wody, leków oraz innych niezbędnych do przetrwania środków.

Powtarza się przypadek innego wycieczkowca, Diamond Princess, który blisko miesiąc cumował w porcie w japońskiej Jokohamie. 705 z 2666 osób zostało zainfekowanych wirusem.

Vice Pres. Mike Pence says 21 people on board the Grand Princess, a cruise ship anchored off San Francisco, have tested positive for coronavirus. 46 people total were tested. https://t.co/uktXUEaeda pic.twitter.com/km25QepMD6

— ABC News (@ABC) March 6, 2020