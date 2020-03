PILNE! Dwaj Amerykanie i Brytyjczyk zginęli w ataku na bazę w Iraku

Dwaj amerykańscy i jeden brytyjski żołnierz zginęli dziś w ataku rakietowym na bazę Camp Taji w Iraku podała dziennikarka stacji Fox News Jennifer Griffin powołując się na źródła w amerykańskiej armii.

Co najmniej 11 żołnierzy jest rannych. Według niej na bazę spadło 15 rakiet.

2 Americans and 1 Brit were killed when 15 Katyusha rockets landed at Taji Base in Iraq at about 7:52 pm local time today. "ISIS doesn't have this capability," I am told by a US military source. The US military is still treating the wounded right now, which number more than 11.

