Mike Pompeo potępił atak na amerykańską bazę. „Winni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności”

Mike Pompeo rozmawiał wczoraj ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Dominikiem Raabem.

W opublikowanym przez Morgan Ortagus, rzecznik prasową Departament Stanu USA, zapisie rozmowy między dyplomatami obaj potępili atak na siły koalicji walczące z Państwem Islamskim.

Jednocześnie zapowiedzieli, że stojący za atakiem będą pociągnięci do odpowiedzialności.

.@SecPompeo and @DominicRaab spoke today about the attack on Camp Taji military base, which resulted in several casualties. The United States condemns the deadly attacks against Coalition personnel. pic.twitter.com/GvPfxsRQRC

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 12, 2020