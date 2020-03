Minister Zdrowia: za tydzień będzie w Polsce 1000 osób z koronawirusem

Według najnowszych informacji mamy w Polsce już 44 przypadki potwierdzonego zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenia, że w ciągu tygodnia liczba ta może wzrosnąć nawet do tysiąca.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono 13 nowych przypadków zakażenia w Polsce. Łącznie mamy 44 osoby z potwierdzonym zainfekowaniem koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podaje, że nowe przypadki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), trzech osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica), trzech osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź).

– Są to osoby, które miały duże ryzyko zarażenia – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie TVN24. – W całej Polsce jest do sprawdzenia kilkadziesiąt tysięcy testów. One cały czas spływają. Dziennie możemy przerobić dwa tysiące – dodaje.

Za tydzień będzie 1000 chorych?

– Za tydzień, może trochę dłużej, będzie w Polsce nawet około 1000 osób z potwierdzonym zakażeniem– ocenił minister zdrowia na antenie TVN 24.

Szumowski poinformował, że w Polsce jesteśmy w stanie przeprowadzać 2 tysiące testów dziennie.

– Zrobienie testu trwa mniej niż osiem godzin. Na razie nie ma potwierdzonej skuteczności szybszych testów. WHO nie zalecało innych, bo miały za małą czułość– powiedział minister.

Źródło: TVN 24, Nczas.com