Myśliwce NATO znowu w akcji. Duża aktywność rosyjskich samolotów [VIDEO]

Dwa rosyjskie samoloty Tu-142 wykonały 11 marca trwający kilkanaście godzin przelot nad wodami Morza Barentsa, Morza Norweskiego oraz nad Północnym Atlantykiem.

To czwarty i trzeci na dystansie tygodnia podobny przelot Tu-142. Był najdłuższy ze wszystkich zarówno pod względem czasu spędzonego w powietrzu jak i odległości.

Rosyjskie samoloty po przebyciu drogi wzdłuż wybrzeży Norwegii ominęły od północy należące do Wielkiej Brytanii Wyspy Szetlandzkie i kierowały się na południowy zachód. Następnie ominęły Irlandię i skierowały się na południe w kierunku Zatoki Biskajskiej i wybrzeży Francji. Tam zawróciły i ta samą trasą powróciły do baz w Rosji. Lot wykonano na wodami międzynarodowymi.

Tym razem w powietrze poderwano brytyjską parę dyżurną składają się z myśliwców Typhoon z bazy RAF Lossiemouth w Moray w północno-wschodniej części Szkocji oraz latającą cysternę Voyager. W powietrzu znalazły się także francuskie myśliwce wspierane. Można domniemywać, że rosyjskim samolotom na części trasy towarzyszyły także norweskie myśliwce ale nie ma oficjalnych informacji lub zdjęć potwierdzających ten fakt.

Rosyjskie Tu-142 wykazują bardzo dużą aktywność w ostatnich dniach. Po raz kolejny znalazły się na południe od ważnego z punktu widzenia operacji morskich przesmyku GIUK (Grenlandia, Islandia, UK). Ten sam typ samolotu zaobserwowano w niedzielę nad Morzem Beauforta niedaleko Alaski. Rosjanie sprawdzają prawdopodobnie czasy reakcji na pojawienie się ich samolot w rejonach informacji powietrznej (FIR) poszczególnych krajów NATO. Mogą także testować systemy komunikacji np: z okrętami podwodnymi.

Przeznaczone do prowadzenia rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych samoloty Tu-142 to modyfikacja bombowców strategicznych Tu-95 oznaczonych w kodzie NATO jako „Bear”.

Footage from the cockpit of our Quick Reaction Alert Typhoons today!

Two Russian Tu-142 Bear-F (Anti-Sub Warfare aircraft) were intercepted west of the Shetland Islands and shadowed throughout their time in the UK's FIR and area of interest.#QRA #SecuringTheSkies #WeAreNATO pic.twitter.com/rxvCD7VgVx

— RAF Lossiemouth (@RAFLossiemouth) March 11, 2020