Amerykańskie i kanadyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot [FOTO]

Rosyjski samolot Tu-142 został przechwycony w poniedziałek 9 marca w okolicy Alaski. Samolot znalazł się w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej (ADIZ) na północ od należącego do USA półwyspu.

Informację o przechwyceniu przekazało Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD).

Lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi nad Morzem Beaufotra, a Tu-142 zbliżył się na odległość około 90 km od granic USA.

Rosyjski samolot przebywał w ADIZ około 4 godzin. W tym czasie towarzyszyły mu amerykańskie myśliwce F-22 z amerykańskie z bazy USAF w Elmendorf na Alasce.

W powietrze poderwano także kanadyjskie myśliwce CF-18. Wsparcie zapewniały latająca cysterna KC-135 Stratotanker oraz Boeing E-3 Sentry, amerykański samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej.

Tu-142 wykorzystuje się do prowadzenia rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych. Samoloty te to modyfikacja bombowców strategicznych Tu-95 oznaczonych w kodzie NATO jako „Bear”.

To druga tego typu operacja rosyjskich samolotów u wybrzeży USA w tym roku. Pierwszą wykonały 31 stycznia dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160.

To także kolejny przejaw zwiększonej aktywności rosyjskiego lotnictwa morskiego. W ostatnich dniach myśliwce NATO poderwano ze względu na przelot pary Tu-142 nad wodami Morza Barentsa, Morza Norweskiego oraz nad Północnym Atlantykiem. Przechwycenia dokonały norweskie F-16 i F-35A oraz brytyjskie Typhoony.

NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 10, 2020