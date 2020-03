Naukowcy z Izraela mają już szczepionkę na koronawirusa?

Naukowcy z Instytutu Badań Biologicznych poinformują wkrótce o tym, że opracowali szczepionkę na koronawirusa – twierdzi izraelski dziennik. Instytut jest powiązany z izraelskim ministerstwem obrony.

Naukowcy z Instytutu Badań Biologicznych osiągnęli przełom w badaniach nad koronawirusem – poinformował dziennik „Haaretz”.

W ciągu kilku najbliższych dni mają podobno pojawić się informacje, że badania nad opracowaniem szczepionki na COVID-19 zostały ukończone.

Według źródeł medycznych naukowcy dokonali ostatnio znaczącego przełomu w zrozumieniu mechanizmu biologicznego i właściwości wirusa, a także produkcji przeciwciał.

Proces rozwoju szczepionki wymaga serii testów i eksperymentów, które mogą trwać wiele miesięcy, zanim zostanie ona uznana za skuteczną i bezpieczną w użyciu.

Zapytani przez dziennikarzy izraelskiej gazety przedstawiciele Ministerstwa Obrony, któremu podlega placówka, zaprzeczyli jednak by osiągnięto przełom.

– Prace Instytutu są prowadzone zgodnie z przyjętym planem i zajmie to trochę czasu. Gdy będzie coś do ogłoszenia, zrobimy to. Nastąpi to jednak w uporządkowany sposób. Instytut jest znaną na całym świecie agencją badawczo-rozwojową, dla której pracują doświadczeni badacze oraz naukowcy, posiadający dużą wiedzę i infrastrukturę wysokiej jakości. – poinformowało izraelskie ministerstwo obrony.

Instytut Badań Biologicznych położony jest w miejscowości Nes Tziona. Został założony w 1952 r. jako część Korpusu Naukowego Sił Obrony Izraela, a później stał się organizacją cywilną.

Ośrodek formalnie podlega pod nadzór Biura Premiera, ale ściśle komunikuje się z Ministerstwem Obrony Izraela.

Według raportu portalu Ynet trzy tygodnie temu pięć przesyłek z próbkami koronawirusa przybyło do Izraela z Japonii, Włoch i innych krajów.

Zostały przywiezione przez specjalnie zabezpieczonym transportem do Instytutu Badań Biologicznych. Próbki zostały zamrożone do -80 stopni Celsjusza.

Według źródeł w izraelskim ministerstwie zdrowia i obrony, od momentu przybycia próbek, prowadzone były intensywne prace w celu opracowania szczepionki.

Źródło: „Haaretz”