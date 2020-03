Amerykański atak odwetowy w Iraku [FOTO+VIDEO]

Amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły atak na pięć pozycji szyickich milicji w Iraku – poinformował w czwartek Pentagon. Naloty były odwetem środowy ostrzał bazy at-Tadżi w Iraku, w którym zginęło dwóch Amerykanów i Brytyjka..

– Stany Zjednoczone przeprowadziły obronne, precyzyjne ataki przeciwko obiektom Kataib Hezbollah w Iraku – przekazał w oświadczeniu Pentagon. Celem nalotów – jak utrzymuje strona amerykańska – były składy z bronią.

Statement from the U.S. @DeptofDefense on precision airstrikes against 5 specific weapons storage sites of non-compliant militias in Iraq. 📃 بيان من وزارة الدفاع الأمريكية عن الضربة الجوية الدقيقة التي أستهدفت خمس مخازن أسلحة تابعة إلى مليشيات خارجة عن القانون في العراق pic.twitter.com/OBytIhpuRg

