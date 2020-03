Święty Charbel UZDRAWIA z koronawirusa? Szokująca relacja

Od początku marca w Libanie ludzie przekazują sobie nagranie z niesamowitą historią. Święty Szarbel Machluf to święty Kościoła maronickiego – złożonego głównie ze wschodnich katolików – który cieszy się ogromnym kultem w Libanie oraz w okolicach. Z relacji wynika, że święty Charbel uzdrawia z koronawirusa.

Czy święty Charbel uzdrawia z koronawirusa? Od 1 marca przez WhatsApp rozpowszechnia się nagranie z relacją o. Louisa Matara z sanktuarium świętego w Annaya. Co ważne, Zakonnik potwierdza autentyczność jej treści.

– W niedzielę rano, 1 marca, pewna dziewczyna z Bejrutu zgłosiła się do niego po pomoc. Powiedziała, że we śnie ukazał się jej Święty Charbel prosząc, by wzięła garść ziemi z miejsca pierwszego grobu św.Charbela i aby ją zagotowała w wodzie a następnie odcedziła i zaniosła tę „wodę” do Uniwersyteckiego Szpitala im. Rafika Al-Haririego.

We śnie Święty Charbe wskazał na którym oddziale przebywają chorzy poddani kwarantannie z powodu koronawirusa oraz wskazał lekarza, z którym miała się skontaktować – czytamy na profilu popularyzującym kult św. Charbela.

W efekcie kapłan pomógł dziewczynie w realizacji zalecenia świętego pustelnika. Wówczas dziewczyna poszła do szpitala i przekazała przygotowany według receptury świętego mnicha lekarzowi.

Lekarz ten – jak się okazało – zajmował się leczeniem koronawirusa. Bardzo szybko ci, „którzy z wiarą zażyli to lekarstwo” zostali uzdrowieni w niewytłumaczalny sposób.

– Relację dla Telewizji OTV potwierdziła też strona „Głos Libanu z Dbajje”. Informację otrzymaliśmy od znajomej rodziny w Libanie, która przesłała filmik oraz zdjęcie – zaznacza administrator profilu.

Św. Charbel to święty Kościoła marionickiego. Urodził się w 1828 roku na terenie dzisiejszego Libanu. Został zakonnikiem i pustelnikiem. Od momentu jego śmierci do dnia dzisiejszego dzieją się za jego sprawą liczne, niewytłumaczalne zjawiska i uzdrowienia.

O świętym Charbelu opowiadał w NCzasTV Paweł Rakowski, dziennikarz Studia Bejrut.