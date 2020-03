Donald Tusk broni UE i ostrzega przed „wirusem kłamstwa”. Internauci kpią

Na Twitterze Donald Tusk postanowił przekonać Polaków, że Unia Europejska interweniuje w sprawie koronawirusa. Internauci jednak są sceptyczni i nie wierzą w słowa byłego premiera. Nie mają one bowiem żadnego pokrycia.

„Chiny i Rosja rozpoczęły wojnę informacyjną z Zachodem. Główne tezy: «wirus przyszedł z USA» oraz «Unia nic nie robi» rozpowszechniane są przez pożytecznych idiotów, także w Polsce. W czasach prawdziwej zarazy bądźmy odporni na wirus kłamstwa” – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Internauci nie kryli sceptycyzmu.

„Niech Pan wypunktuje dokładnie co zrobiła UE pomagając państwom?” – pytał jeden z użytkowników.

„UE nic nie robi, bo nie ma tego w traktatach. W traktatach nie ma również ingerencji w systemy sądownicze państw, ale tu jakoś Unia dała radę” – skwitował internauta.

„Gdyby Unia Europejska tak zajęła się #koronawirusa jak zajęła się imigrantami w 2015 roku, to wszyscy byśmy zginęli” – podkreślił inny.

„A jak Unia pomaga Włochom?” – zastanawiała się użytkowniczka Twittera.

„Pożyteczni idioci bronią przesiąkniętej poprawnością polityczną UE, zamiast ją reformować. Potwierdza pan tą tezę swoimi dokonaniami i tym wpisem” – czytamy.

„Myśmy się za Pana rządów uodpornili na wirus kłamstwa. Bez obaw” – napisał internauta.

„PO pierwsze usunąć Grodzkiego – największego kłamcę ostatnich dni. Razem z nim kłamców, którzy jakoby z „troski” kłamią jak najęci: szłapla Szczerba, NItras Neuman, Kidawa-Błońska, Budka. Od razu ilosć kłamstw w przestrzeni publicznej zmaleje prawie do zera” – czytamy.

„Rudy, nie zawiodłeś mnie” – ironizował internauta.

„Tak, China i Rosja prowadzą wojnę inf. Gdyby EU umiała na to odp., to podjęłaby zdecydowane działania już w styczniu gdy wirus szalał w Chinach. …a tak to tylko możemy powiedzieć czekaj aż UE coś zrobi a skończysz jak Włochy. Bądźmy odporni na wirus #niemocUE” – czytamy.

Źródło: Twitter