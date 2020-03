Koronawirus. Świat nie traci poczucia humoru. Zobacz jak ludzie oswajają epidemię [WIDEO/FOTO]

Znaczna część Europy i Stanów Zjednoczonych są praktycznie „zamknięte” z powodu epidemii koronawirusa. Ludzie jednak nie tracą humoru i oswajają się z nieszczęściem. W sieci pojawiają się filmiki i zdjęcia pokazujące jak sobie radzić w trudnych czasach.

Mieszkańcy Włoch, którzy poddani są najbardziej rygorystycznym restrykcjom – nie mogą nawet wychodzić na ulice, nie chcą rezygnować z życia towarzyskiego. Na balkonach i w oknach swych mieszkań urządzają przyjęcia, koncerty i przedstawienia

Italians are making music on their balconies while the whole country is on lockdown. Very beautiful. #Covid_19 pic.twitter.com/BmGx9rDJK8 — Brenda Stoter Boscolo (@BrendaStoter) March 13, 2020

🇮🇹Tak Włosi radzą sobie z problemem zamkniętych teatrów, sal koncertowych.

Niesamowite.#Koronawirus

pic.twitter.com/h5D4Bf2BlC — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) March 14, 2020

ITALIANS DANCING TO MACARENA IN THEIR BALCONIES BECAUSE WE HAVE TO STAY AT HOME IM CRYINGGGG I LOVE MY PEOPLE pic.twitter.com/CEIN98Syzc — dario (@imnewyorkcity) March 13, 2020

W ciężkich czasach oczywiście kwitnie nielegalny handel. Papier toaletowy jest cennym dobrem także w Stanach Zjednoczonych.

🔴🇨🇵 bon c un dealer d 'après vous de quoi 😂😂👍 merde pic.twitter.com/rUuRThvMb5 — Francis ✝️✡️ 🇬🇷 (@Francis36961488) March 14, 2020

Finowie zamierzali tańcem zwalczać plagę gwałtów. Żenująca i infantylna kampania społeczna była przedmiotem wielu szyderstw. Teraz została sparodiowana na potrzeby walki z koronawirusem.