Krzysztof Bosak w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce domaga się wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Wczoraj rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego.

„Rząd zaczął działać bardziej zdecydowanie. Oby nie okazało się że za późno. Wcześniej kontrola na lotniskach była mocno teoretyczna, a służby nieprzygotowane do analizy strumienia ludzi liczącego kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie. Kropką nad «i» powinien być stan nadzwyczajny” – napisał Krzysztof Bosak.

Wczoraj wieczorem premier Mateusz Morawiecki zwołał pilną konferencję prasową, podczas której ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono czasowo pełne kontrole na wszystkich granicach. Na razie na okres 10 dni z możliwością przedłużenia. Wszyscy Polacy, którzy wrócą do kraju, będą poddani 14-dniowej kwarantannie. Cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Polski – poza wyjątkowymi przypadkami. Zawieszono także międzynarodowe połączenia lotnicze.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego ograniczona zostaje także działalność galerii handlowych. Czynne będą tylko sklepy spożywcze i drogerie ze środkami higienicznymi oraz apteki.

Zamknięte zostają także restauracje, kasyna i bary. Restauracje mogą jednak nadal świadczyć usługi „na wynos”.

Co więcej, premier ogłosił zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. W tym także zgromadzeń państwowych i religijnych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował do duchownych, żeby stosowali się do tych nakazów.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka rząd powinien pójść jeszcze dalej. Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich postuluje wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. To wiązałoby się m.in. z przesunięciem wyborów. W myśl przepisów bowiem w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu nie mogą zostać przeprowadzone wybory na Prezydenta. Jego kadencja ulega automatycznemu wydłużeniu. To samo dotyczy Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego. Nie można także przeprowadzać referendów krajowych.

Źródła: Twitter/nczas.com/infor.pl