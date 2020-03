Miał trójkę dzieci, a ma 10 wnuków i 25 prawnuków. Przeżył dwie wojny światowe, pięcioro monarchów i 26 premierów w Wielkiej Brytanii. Weighton na łamach „Daily Mirror” porównał Covid-19 z „hiszpanką” – pandemią grypy, która w latach 1918-19, wg różnych szacunków, zabiła od 21 do 100 milionów ludzi na całym świecie. Zachorowało natomiast ok. 500 mln osób (ówczesna populacja świata to ok. 1,7 mld ludzi).

„Jestem zaniepokojony koronawirusem, każdy powinien być. Powinienem martwić się o siebie, ale ja żyję już wystarczająco długo. Bardziej martwię się o swoje dzieci i wnuki” – powiedział Weighton w rozmowie z tabloidem.

Uważa jednak, że obecna epidemia – przynajmniej dotychczas – jest mniej groźna niż pandemia „hiszpanki”, którą pamięta z dzieciństwa.

„Liczba osób umierających w Chinach jest przerażająca. Ale w Europie i gdzie indziej liczby nie osiągają milionów, które umierały z powodu ‚hiszpanki’. Mam nadzieję, że nigdy nie osiągną, ale nie wiadomo, jak groźny okaże się koronawirus” – mówi.

The world's new oldest man is 111-year-old Bob Weighton from Hampshire.

He has lived through 5 monarchs, 26 Prime Ministers, and 2 World Wars.

When asked for the secret to a long, healthy life, Bob says: “I don’t eat much meat and I [only] drink when I’m at a party.” 💜 pic.twitter.com/LelL8xkZnE

— Age UK (@age_uk) March 3, 2020